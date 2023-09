Η μεγάλη φυγή των εγκλωβισμένων από τον λασπότοπο του «Burning Man»

Με μια μεγάλη ιστορία 37 χρόνων, το «Burning Man» είναι από τα πιο γνωστά φεστιβάλ στις ΗΠΑ. Κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατασκηνώνουν στις αχανείς εκτάσεις της Νεβάδα για να απολαύσουν την τέχνη, τον πολιτισμό και την κοινωνικοποίηση. Το φεστιβάλ ξεκίνησε την Κυριακή 27 Αυγούστου και ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί πανηγυρικά τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου.

Οσοι όμως βρέθηκαν φέτος στην έρημο της Νεβάδα αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο και να εξοικονομήσουν φαγητό και νερό το Σάββατο, αφού μια καταιγίδα μετέτρεψε ολόκληρη την περιοχή σε λασπότοπο.

Πάνω από 1,3 εκατοστά βροχής έπεσαν στην περιοχή μόνο την Παρασκευή, προκαλώντας την ακύρωση της καύσης του πελώριου ξύλινου ομοιώματος (που δικαιολογεί και την ονομασία του φεστιβάλ) και τον εγκλωβισμό τουλάχιστον 70.000 ανθρώπων στην έρημο, καθώς οι δίοδοι διαφυγής ήταν υπερβολικά λασπώδεις για να είναι προσβάσιμοι ακόμη και με τζιπ ή SUV.

Η πρόσβαση από και προς το Black Rock City, το μέρος όπου λαμβάνει χώρα το φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια, διακόπηκε προσωρινά και οι συμμετέχοντες έλαβαν άδεια να αποχωρήσουν τελικά τη Δευτέρα, σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας το φεστιβάλ ήρε την απαγόρευση οδήγησης καλώντας τους συμμετέχοντες να προσέχουν και να οδηγούν μόνο στο οδόστρωμα που δεν είχε καλυφθεί από λάσπη. Επίσης, τους κάλεσε «να μαζέψουν τα πράγματά τους και να μην αφήσουν ίχνη», αφού αυτό είναι και ένα από τα μότο της διοργάνωσης.

Lot of stuck vehicles trapped by mud about a mile out attempting to exit from Burning Man. I just walked by about 30 various RVs and cars that can’t move. pic.twitter.com/cqoUag0dTR

— Lee Fang (@lhfang) September 3, 2023