Η μάχη των drones: Καταρρίφθηκαν 15 πάνω από το Κίεβο και έξι κοντά στη Μόσχα

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε έξι ουκρανικά drones στην περιφέρεια Καλούγκα, σε απόσταση μικρότερη των 200 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Μόσχας, το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Οι ρωσικές δυνάμεις «εμπόδισαν τη νύχτα απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να εξαπολύσει τρομοκρατική επίθεση με drones στην περιφέρεια Καλούγκα», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Ο περιφερειάρχης της Καλούγκα, Βιάτσεσλαβ Σάπσα, διευκρίνισε στο Telegram ότι τα drones αυτά καταστράφηκαν την ώρα που διέρχονταν από τον εναέριο χώρο της περιφέρειας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο στόχος τους ήταν άλλος.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν «θύματα ή ζημιές», διαβεβαίωσε το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας.

Είχαν προηγηθεί επιθέσεις και ζημιές σε κτίρια της ρωσικής πρωτεύουσας το Σαββατοκύριακο και την Τρίτη.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε κάπου 15 drones καθώς κατευθύνονταν στο Κίεβο τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Σερχίι Πόπκο.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις «εντόπισαν και κατέστρεψαν σχεδόν 15 αεροπορικούς στόχους», ανέφερε ο Πόπκο στο Telegram, προσθέτοντας πως επρόκειτο για τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι τύπου Shahed, ιρανικής κατασκευής.

«Κατά τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν υπήρξαν ούτε θύματα ούτε ζημιές στην πρωτεύουσα», συμπλήρωσε.

Ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, ήταν ο νούμερο 820 αφότου εισέβαλε ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και διήρκεσε περίπου τρεις ώρες.

It is terrifying when missiles and drones fly overhead every night.

But what a joy to see them shot down!

Here is a video from this morning interception of Iranian shaheed

There have been 5 missile and drone alerts in Kyiv over the last 25 hours. And, no, I did not sleep well pic.twitter.com/mTVNjJ4sXy

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) August 2, 2023