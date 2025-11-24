«Η μάχη με το αίμα μου»: Η εγγονή του Κένεντι ξεμπροστιάζει τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, η 35χρονη κόρη της Κάρολαϊν Κένεντι και εγγονή του Τζον Κένεντι, αποκάλυψε σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο The New Yorker το Σάββατο, ότι παλεύει με έναν σπάνιο και επιθετικό καρκίνο του αίματος, την οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Η Σλόσμπεργκ, δημοσιογράφος περιβαλλοντικών θεμάτων, ανέφερε ότι ο καρκίνος της ανακαλύφθηκε τον Μάιο του 2024, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο για τον τοκετό του δεύτερου παιδιού της και ότι της απομένει περίπου ένας χρόνος ζωής.

«Δεν πίστευα -δεν μπορούσα να πιστέψω- ότι μιλούσαν για μένα», έγραψε για τη διάγνωσή της. «Την προηγούμενη μέρα, ενώ ήμουν εννέα μηνών έγκυος, είχα κολυμπήσει ενάμισι χιλιόμετρο στην πισίνα. Δεν ήμουν άρρωστη. Δεν ένιωθα άρρωστη. Ημουν στην πραγματικότητα, ένα από τα πιο υγιή άτομα που γνώριζα».

«Είχα έναν γιο που αγαπούσα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και ένα νεογέννητο που έπρεπε να φροντίσω», συνέχισε. «Αυτό δεν μπορούσε να είναι η ζωή μου».

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του περιοδικού στην 62η επέτειο της δολοφονίας του Τζον Κένεντι.

Σε αυτό, η Σλόσμπεργκ περιέγραψε την οδυνηρή ιατρική της διαδρομή τους τελευταίους 18 μήνες, την αμέριστη υποστήριξη των γονέων και των αδελφών της, οι οποίοι, όπως έγραψε, «μεγάλωναν τα παιδιά μου και κάθονταν στα δωμάτια των νοσοκομείων σχεδόν κάθε μέρα», καθώς και την προσπάθεια του ογκολόγου της να βρει μια θεραπεία που θα της έσωζε τη ζωή.

«Εχει ψάξει κάθε σπιθαμή της Γης για περισσότερες θεραπείες για μένα», έγραψε. «Ξέρει ότι δεν θέλω να πεθάνω και προσπαθεί να το αποτρέψει».

Η Σλόσμπεργκ, πρώην επιστημονική συντάκτης στους New York Times, επιτίθεται στον ξάδελφό της και υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, για τις πολιτικές αποφάσεις και τις περικοπές στον προϋπολογισμό που θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία της χώρας και την δική της εύθραυστη υγεία.

Και αναφέρεται, με απόλυτη ειλικρίνεια, στη μακρά ιστορία τραγωδιών στην οικογένειά της και στον πόνο που της προκαλεί η γνώση ότι η ασθένειά της έχει βυθίσει τη μητέρα της σε μια ακόμα περίοδο θλίψης, σημείωσαν οι New York Times.

Η 67χρονη Κάρολαϊν Κένεντι, πρώην πρέσβειρα στην Αυστραλία και στην Ιαπωνία, ήταν πέντε ετών, όταν ο πατέρας της δολοφονήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1963.

Ο θείος της, Ρόμπερτ Κένεντι, δολοφονήθηκε πέντε χρόνια αργότερα. Ο αδελφός της, Τζον Κένεντι Τζούνιορ, σκοτώθηκε το 1999, σε ηλικία 38 ετών, όταν το μικρό αεροπλάνο που πιλοτάριζε, συνετρίβη στον ωκεανό, ενώ πήγαινε στο Μάρθας Βίνιαρντ, στα ανοικτά των ακτών της Μασαχουσέτης.

«Ολη μου τη ζωή προσπάθησα να είμαι καλή», για να γλιτώσω τη μητέρα μου από περαιτέρω οδύνη, έγραψε η Σλόσμπεργκ. «Τώρα πρόσθεσα μια νέα τραγωδία στη ζωή της, στη ζωή της οικογένειάς μας, και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να κάνω για να το σταματήσω».

Περιγράφει λεπτομερώς μια σειρά από έντονες και ταχέως κλιμακούμενες θεραπείες για τον καρκίνο της, ξεκινώντας με χημειοθεραπεία και μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η αδελφή της, Ρόουζ Σλόσμπεργκ, δώρισε βλαστοκύτταρα για τη μεταμόσχευση. Ο αδελφός της, Τζακ Σλόσμπεργκ, ο οποίος είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο, ήταν κατά το ήμισυ συμβατός, αλλά «ρώτησε όλους τους γιατρούς αν ίσως η μερική συμβατότητα ήταν καλύτερη, για κάθε ενδεχόμενο».

Ο σύζυγός της, Τζορτζ Μόραν, γιατρός, κοιμόταν στο πάτωμα του νοσοκομείου και αντιμετώπιζε τις απαιτήσεις «των γιατρών και των ασφαλιστικών εταιρειών με τους οποίους δεν ήθελα να μιλήσω».

«Είναι τέλειος», έγραψε η Σλόσμπεργκ για τον σύζυγό της, «και νιώθω τόσο αδικημένη και τόσο λυπημένη που δεν μπορώ να συνεχίσω να ζω την υπέροχη ζωή που είχα με αυτόν τον ευγενικό, αστείο, όμορφο, ιδιοφυή άντρα που κατάφερα να βρω».

Μετά από 50 ημέρες θεραπείας στο Αντικαρκινικό Κέντρο Memorial Sloan Kettering στη Νέα Υόρκη, η Σλόσμπεργκ επέστρεψε σπίτι, ξεκίνησε έναν νέο κύκλο χημειοθεραπείας και υπέστη υποτροπή.

Τον Ιανουάριο συμμετείχε σε μια κλινική δοκιμή, δοκιμάζοντας μια ανοσοθεραπεία, στην οποία οι γιατροί προσπάθησαν να προγραμματίσουν τα μεταμοσχευμένα Τ-κύτταρά της να επιτεθούν στον καρκίνο. Ακολούθησε μια δεύτερη μεταμόσχευση.

Η Σλόσμπεργκ είπε ότι προσπάθησε να είναι «η τέλεια ασθενής».

«Αν έκανα τα πάντα σωστά, αν ήμουν πάντα ευγενική με όλους, αν δεν χρειαζόμουν βοήθεια και δεν είχα προβλήματα», έγραψε, «τότε (η θεραπεία) θα είχε αποτέλεσμα».

Στις ανησυχίες της προστέθηκαν και οι ενέργειες του αντιεμβολιαστή και συνωμοσιολόγου ξάδελφού της, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, τον οποίο αποκαλεί «ντροπή» για την οικογένειά της.

Περιγράφει την ανησυχία της ότι οι επιθέσεις του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ εναντίον των εμβολίων, θα μπορούσαν να την αφήσουν «να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα» και τον τρόμο της καθώς παρακολουθούσε την κυβέρνηση να κόβει εκατομμύρια δολάρια από τη χρηματοδότηση των εμβολίων mRNA που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών καρκίνου, καθώς και από τον προϋπολογισμό των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, περικοπές που διέκοψαν τις θεραπείες και τις κλινικές δοκιμές για χιλιάδες ασθενείς.

«Ξαφνικά», έγραψε, «το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο βασιζόμουν, έμοιαζε προβληματικό, ασταθές».

Η Σλόσμπεργκ αφιερώνει μεγάλο μέρος του άρθρου στην αγάπη της για τα δύο μικρά της παιδιά, καθώς και στη θλίψη ότι δεν θα είναι εκεί για να τα δει να μεγαλώνουν. Υπενθυμίζει συχνά στον γιο της «ότι είμαι συγγραφέας», σημειώνει, «έτσι ώστε να ξέρει ότι δεν ήμουν απλώς ένα άρρωστο άτομο».

Περιγράφει επίσης με συγκινητικό τρόπο την ασυμφωνία που νιώθει καθώς προσπαθεί να ζήσει την κάθε στιγμή με τα παιδιά της και να χαράξει στη μνήμη της ζωντανές αναμνήσεις από τον χρόνο που περνούν μαζί, γνωρίζοντας παράλληλα ότι οι αναμνήσεις που δημιουργεί θα πεθάνουν μαζί της.

