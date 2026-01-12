Η Mattel λανσάρει την Barbie με αυτισμό

Η Barbie με αυτισμό είναι η τελευταία προσθήκη στις κούκλες συμπερίληψης της Mattel – μετά την Barbie με διαβήτη τύπου 1, την Barbie με κινητική αναπηρία και προβλήματα όρασης και την Barbie με σύνδρομο Down, με προσθετικά άκρα, με λεύκη, και με ακουστικά βαρηκοΐας, που έχουν λανσαριστεί στην παγκόσμια αγορά τα τελευταία χρόνια.

Εχει σχεδιαστεί έτσι ώστε περισσότερα παιδιά να «δουν τον εαυτό τους στη Barbie», και να ενθαρρύνει όλα τα παιδιά του κόσμου να παίζουν με κούκλες που αντανακλούν τον κόσμο γύρω τους, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Ο αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει την κοινωνική επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και την συμπεριφορά. Τα χαρακτηριστικά του αυτισμού διαφέρουν ανάλογα με την προσωπικότητα κάθε ατόμου, ενώ πάνω από ένα στα 100 παιδιά στον πλανήτη θεωρείται ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Φτιαγμένη σε συνεργασία με το αμερικανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα Autistic Self Advocacy Network, η αυτιστική Barbie σχεδιάστηκε για να αντιπροσωπεύει κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά με αυτισμό μπορεί να βιώνουν, να επεξεργάζονται τον κόσμο – και να επικοινωνούν μαζί του.

Οπως περιγράφει ο Guardian, τα μάτια της κούκλας είναι στραμμένα ελαφρώς προς τη μία πλευρά, αντανακλώντας το ότι οι άνθρωποι με αυτισμό αποφεύγουν την άμεση οπτική επαφή. Διαθέτει πλήρως εύκαμπτους αγκώνες και καρπούς, που επιτρέπουν επαναλαμβανόμενες σωματικές κινήσεις, οι οποίες βοηθούν ορισμένα άτομα με αυτισμό να επεξεργάζονται αισθητηριακές πληροφορίες, ή να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους.

Στο ένα χέρι της κρατά ένα fidget spinner που βοηθά στη μείωση του στρες, φοράει ακουστικά ακύρωσης θορύβου για να μειώνει την αισθητηριακή υπερφόρτωση, και κρατά ένα tablet με κουμπιά ενισχυτικής και εναλλακτικής επικοινωνίας και σύμβολα στην οθόνη του για να τη βοηθά να αντεπεξέρχεται στην καθημερινή επικοινωνία. Εννοείται ότι όλα αυτά έχουν το γνώριμο ροζ χρώμα της Barbie.

Η κούκλα φορά επίσης ένα φαρδύ, μοβ ριγέ φόρεμα σε γραμμή Α με κοντά μανίκια και μια αέρινη φούστα για να ελαχιστοποιεί την επαφή του υφάσματος με το δέρμα. Ενα ζευγάρι μοβ ίσια παπούτσια, που προάγουν τη σταθερότητα και την ευκολία κίνησης, συμπληρώνουν την εμφάνισή της.

Οπως ανακοίνωσε η Mattel, η Barbie με αυτισμό είναι η «τελευταία επέκταση της δέσμευσης για εκπροσώπηση και συμπερίληψη στον χώρο των παιχνιδιών και όχι μόνο, καθώς κάθε παιδί αξίζει να δει τον εαυτό του μέσα από την Barbie».

Εκτός από τις κούκλες με ιδιαιτερότητες, η Barbie κυκλοφορεί πλέον σε διάφορους σωματότυπους καθώς και με πολλές διαφορετικές αποχρώσεις δέρματος.

Η εταιρεία εξηγεί ότι συνεργάστηκε με την αυτιστική κοινότητα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού, έχοντας πάντα κατά νου ότι ο αυτισμός βιώνεται διαφορετικά από κάθε άτομο – και δεν είναι πάντα ορατός. Τα χαρακτηριστικά της κούκλας « αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα άτομα στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να βιώνουν και να εκφράζουν τον κόσμο», συμπληρώνει η ανακοίνωση της Mattel.

Η Mattel δεν είναι η μόνη φίρμα που προσφέρει εκδοχές κούκλας για άτομα με αυτισμό, παρατηρεί ο Guardian. Η βρετανική εταιρεία παιχνιδιών Lottie πουλά ήδη κούκλες με αυτισμό, ενώ η Lego διαθέτει μια ποικιλία από μίνι φιγούρες με μη ορατές αναπηρίες.

Θετική ήταν η ανταπόκριση της μεγαλύτερης βρετανικής οργάνωσης υποστήριξης παιδιών με αυτισμό, Ambitious About Autism, με την διευθύνουσα σύμβουλο Γιολάντα Λασότα να αναφέρει: «παρότι θεωρητικά κάθε Barbie μπορεί να επαναπροσδιοριστεί ως αυτιστική –καθώς ο αυτισμός δεν έχει ένα μόνο πρόσωπο– η εκδοχή της κούκλας είναι ισχυρή και η Barbie είναι εμβληματικό παιχνίδι, οπότε ελπίζουμε τα αυτιστικά παιδιά να νιώσουν υπερηφάνεια μέσω αυτής της εκπροσώπησης».

Η Λασότα προσθέτει στον Guardian ότι κάποια αυτιστικά παιδιά διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βοηθήματα όπως ακουστικά με ακύρωση θορύβου και ειδικά παιχνίδια λόγω φόβου ότι θα ξεχωρίζουν, και το γεγονός ότι τα χρησιμοποιεί η Barbie μπορεί να αυξήσει την αποδοχή τους. Παράλληλα, αναφέρει ότι τα κορίτσια έχουν τρεις φορές λιγότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με αυτισμό από τα αγόρια – οπότε η Barbie ρίχνει φως στην εμπειρία τους.

Βρετανοί ακτιβιστές για τα άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές επίσης εκφράζονται θετικά στον Guardian για την πρωτοβουλία της Mattel, τονίζοντας ότι η νέα Barbie ίσως ξεκαθαρίσει συγκεκριμένες παρανοήσεις γύρω από τον αυτισμό, οι οποίες συνεισφέρουν συχνά στην καθυστέρηση της διάγνωσής του.

