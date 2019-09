Η Μαρέβα Μητσοτάκη στα σχολεία της ελληνικής ομογένειας στην Αστόρια [εικόνες & βίντεο]

Τα ελληνικά σχολεία της Αστόρια επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη – Γκραμπόφκσι (στο βίντεο κάτω στιγμιότυπα απά την υποδοχή της στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου).

Στην επίσκεψή της συνοδευόταν από τον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Αντώνη Διαματάρη (μαζί στη φωτογραφία κάτω με τα παιδιά).

Η σύζυγος του Πρωθυπουργού είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους μικρούς μαθητές και στο τέλος της επίσκεψης φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Την Τρίτη τα σχολεία Αγίας Αικατερίνης και Αγίου Δημητρίου επισκέφθηκε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

Τα παιδιά του δημοτικού σχολείου υποδέχθηκαν την υπουργό τραγουδώντας στα ελληνικά. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η κυρία Κεραμέως κάθισε στα θρανία μαζί με τους μικρούς μαθητές και μίλησε μαζί τους.

#Greekamerican @prep_saint St Demetrios of #Astoria school welcomes today #Greek #Education Minister @nkerameus It is a chance to admire how our greek-american education puts the #ancientgreek motto 'ever to excel' in practice Because education matters! pic.twitter.com/9d66HeH6hZ

— Greek Consulate NY (@GreeceinNewYork) September 24, 2019