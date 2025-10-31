Η Λετονία αποχωρεί από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης – αμηχανία στις Βρυξέλλες

Σε μια απόφαση που προκαλεί αμηχανία στις Βρυξέλλες και αναταράξεις στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Λετονία έγινε η πρώτη χώρα–μέλος που αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τη διεθνή συμφωνία για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμφανώς επιφυλακτική, δηλώνει ότι αναμένει την ολοκλήρωση της εσωτερικής διαδικασίας στη Ρίγα πριν τοποθετηθεί επισήμως , ωστόσο η εξέλιξη θεωρείται πολιτικά και θεσμικά πρωτόγνωρη για την ΕΕ, σύμφωνα με ανταπόκριση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από τις Βρυξέλλες.

«Πριν σχολιάσουμε περαιτέρω αυτή την πιθανή απόφαση, θέλουμε πρώτα να δούμε να ολοκληρώνεται πλήρως η εθνική διαδικασία στη Λετονία», ανέφερε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα Κάιζα, προσθέτοντας ότι η επικύρωση από τον πρόεδρο της χώρας είναι το τελευταίο βήμα πριν η αποχώρηση καταστεί οριστική.

Παρότι η Επιτροπή τηρεί επίσημα στάση αναμονής, πηγές στις Βρυξέλλες υπογραμμίζουν ότι οι βασικές διατάξεις της Σύμβασης αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου, γεγονός που σημαίνει ότι καμία χώρα–μέλος δεν μπορεί να αγνοήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή.

Οπως δήλωσε η κυρία Κάιζα, η ΕΕ έχει ήδη προσχωρήσει σε επιμέρους τμήματα της Σύμβασης, μεταξύ αυτών ζητήματα δημόσιας διοίκησης, δικαστικής συνεργασίας και ποινικού δικαίου, τα οποία συνεχίζουν να ισχύουν ανεξαρτήτως των εθνικών επιλογών.

Η αποχώρηση της Λετονίας εγκρίθηκε από 56 από τους 100 βουλευτές του Κοινοβουλίου, έπειτα από στήριξη που παρείχε ένα από τα τρία κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, η Ενωση Πρασίνων και Αγροτών (ZSS), στην πρόταση της αντιπολίτευσης.

«Η προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας υπήρχε ήδη στη λετονική νομοθεσία, ακόμη και πριν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης», δήλωσε ο βουλευτής Γκούναρς Γκούτρις στο πρακτορείο Reuters, υπερασπιζόμενος την απόφαση.

Η Λετονία είχε επικυρώσει τη Σύμβαση μόλις τον Νοέμβριο του 2024, μετά από μακρές πολιτικές διαμάχες γύρω από το περιεχόμενό της, ιδίως σε ό,τι αφορά τις αναφορές στα ζητήματα φύλου και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ πολιτών. Εφόσον η αποχώρηση επικυρωθεί από τον πρόεδρο, η χώρα θα καταγραφεί ως το πρώτο κράτος–μέλος της ΕΕ που εγκαταλείπει τη συμφωνία, ανοίγοντας ένα θεσμικό προηγούμενο που οι Βρυξέλλες φοβούνται ότι θα μπορούσε να βρει μιμητές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ζήτημα προκαλεί ένταση εντός της Ενωσης: το 2020 η Πολωνία είχε ανακοινώσει πρόθεση αποχώρησης από τη Σύμβαση, ωστόσο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ ακύρωσε το σχέδιο πέρυσι, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των γυναικών.

Η αποχώρηση της Λετονίας, αν οριστικοποιηθεί, θεωρείται πλήγμα για την ευρωπαϊκή συνοχή γύρω από τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και μια δοκιμασία για την αξιοπιστία της ΕΕ σε ζητήματα ισότητας και προστασίας των ευάλωτων ομάδων.

