Η κορυφαία ορειβάτης, ο ετοιμοθάνατος Σέρπα και το ρεκόρ της κορυφής Κ2

Μια κορυφαία ορειβάτης αναγκάστηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό της μετά τις κατηγορίες ότι η ομάδα της πέρασε πάνω από έναν ετοιμοθάνατο σέρπα καθώς κατευθυνόταν προς την κορυφή του όρους Κ2, στα Ιμαλάια, για να εξασφαλίσει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Οι εικόνες ορειβατών που συνεχίζουν την αναρρίχηση περνώντας δίπλα από τον θανάσιμα τραυματισμένο πακιστανό σέρπα σε μια κορυφογραμμή, την ίδια μέρα που ανέβηκε στο βουνό η Νορβηγίδα Κριστίν Χαρίλα, έκαναν το γύρο του κόσμου και καταδικάστηκαν από τους πάντες.

Αλλοι ορειβάτες ισχυρίστηκαν ότι ένας δυτικός ορειβάτης δεν θα είχε ποτέ αφεθεί να πεθάνει και είπαν ότι οι σκηνές αυτές θα ήταν αδιανόητες στις Αλπεις, πυροδοτώντας διαμάχη για το πώς χρησιμοποιούνται οι ντόπιοι σέρπα στα Ιμαλάια.

Η 37χρονη Χαρίλα ανέβηκε στις 27 Ιουλίου στο K2, το δεύτερο ψηλότερο βουνό στον κόσμο, συμπληρώνοντας την 14η κατάκτηση κορυφής σε λίγο περισσότερο από τρεις μήνες, και έτσι έγινε η πρώτη ορειβάτης στον κόσμο που ανέβηκε σε συντομότερο χρονικό διάστημα όλες τις κορυφές άνω των 8.000 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια της ανάβασής της, ο αχθοφόρος Μοχάμεντ Χασάν έπεσε σε έναν απότομο γκρεμό, σε ύψος περίπου 8.200 μέτρων. Η Χαρίλα είπε ότι η ομάδα της έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει τον Χασάν, αλλά οι συνθήκες ήταν πολύ επικίνδυνες για να τον μετακινήσουν.

Ωστόσο, δύο ορειβάτες που ήταν επίσης στο K2 εκείνη την ημέρα ισχυρίστηκαν ότι οι ορειβάτες όπως η Χαρίλα ενδιαφέρονται περισσότερο να κάνουν ρεκόρ παρά να σώσουν ζωές.

WATCH: "What happened there is a disgrace. A living human was left lying so that records could be set."

Top mountaineer, Kristin Harila, defends walking past dying Sherpa, Mohammed Hassan, in pursuit of K2 record.

— The Telegraph (@Telegraph) August 10, 2023