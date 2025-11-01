Η Κίνα στέλνει στο Διάστημα τον νεαρότερο αστροναύτη της

Ο κινεζικός διαστημικός πύραυλος Shenzhou-21 και το πλήρωμά του, στο οποίο περιλαμβάνεται το νεότερο μέλος του σώματος αστροναυτών της Κίνας, εκτοξεύθηκαν την Παρασκευή 31/1Τζανγκ Χονγκτζανγκ 0 πάνω σε έναν πύραυλο Long March-2F από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων του Τζιουτσουάν, στη βορειοδυτική Κίνα, όπως μετέδωσαν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Reuters ήταν η έβδομη αποστολή προς τον μόνιμα επανδρωμένο κινεζικό διαστημικό σταθμό από την ολοκλήρωσή του το 2022.

Οι αποστολές του προγράμματος Shenzhou-21 περιλαμβάνουν τριάδες αστροναυτών που παραμένουν για έξι μήνες στο διάστημα, με τους έμπειρους αστροναύτες να αντικαθίστανται όλο και περισσότερο από νεότερα πρόσωπα. Οι πρωτοεμφανιζόμενοι Τζανγκ Χονγκτζανγκ (39 ετών) και Γου Φέι (32 ετών) —ο νεότερος Κινέζος αστροναύτης που έχει σταλεί ποτέ στο διάστημα— επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα το 2020.

Οι αστροναύτες του Shenzhou-21 θα αναλάβουν τα καθήκοντα από το πλήρωμα του Shenzhou-20, το οποίο έζησε και εργάστηκε στον διαστημικό σταθμό Tiangong («Ουράνιο Παλάτι») για περισσότερους από έξι μήνες. Το πλήρωμα του Shenzhou-20 θα επιστρέψει στη Γη τις επόμενες ημέρες.

Μαζί με τους τρεις αστροναύτες ταξιδεύουν και τέσσερα μαύρα ποντίκια, τα πρώτα μικρά θηλαστικά που μεταφέρονται ποτέ στον κινεζικό διαστημικό σταθμό. Τα ποντίκια θα χρησιμοποιηθούν σε πειράματα αναπαραγωγής σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι διετής εκτοξεύσεις έχουν πλέον γίνει ο κανόνας για το πρόγραμμα Shenzhou, το οποίο την περασμένη χρονιά σημείωσε νέα ορόσημα: την αποστολή κινέζων αστροναυτών που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1990, τη διεξαγωγή ενός διαστημικού περιπάτου παγκόσμιου ρεκόρ, καθώς και τα σχέδια για την εκπαίδευση και αποστολή του πρώτου ξένου αστροναύτη, από το Πακιστάν, στον σταθμό Tiangong το επόμενο έτος.

Η ραγδαία αυτή πρόοδος έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσιγκτον, η οποία τώρα επιταχύνει τις προσπάθειες να στείλει ξανά έναν αμερικανό αστροναύτη στη Σελήνη πριν το κάνει η Κίνα.

Οι δύο χώρες ανταγωνίζονται επίσης στη δημιουργία νέων θεσμικών συνεργασιών για τη διαστημική εξερεύνηση: τα Συμφωνητικά Αρτεμις (Artemis Accords) που ηγείται η Αμερική για τη σεληνιακή εξερεύνηση, βρίσκονται αντιμέτωπα με τον Διεθνή Σεληνιακό Ερευνητικό Σταθμό, που προωθείται από την Κίνα και τη Ρωσία.

