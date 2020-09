Η Κιμ Καρντάσιαν στην «πρώτη γραμμή»: «Απρόκλητη επίθεση του Αζερμπαϊτζάν – ο Ερντογάν τούς δίνει όπλα»

Εξοργισμένη από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα δραματικά γεγονότα στο Ναγκόρνο Καραμπάχ η Κιμ Καρντάσιαν πήρε θέση και με διαδοχικές αναρτήσεις της υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται για «συγκρούσεις» αλλά για απρόκλητη επίθεση κατά των Αρμενίων από το Αζερμπαϊτζάν, με την αποκάλυπτη στήριξη της Τουρκίας (σε όπλα και μαχητές).

«Η Αρμενία υπήρξε θύμα απρόκλητων επιθέσεων από το Αζερμπαϊτζάν και της προβλέψιμης εκστρατείας παραπληροφόρησης που τις συνοδεύει. Το Αζερμπαϊτζάν μπλοκάρει τα social media εκτός αν πρόκειται για πολεμική προπαγάνδα», έγραψε η αρμενικής καταγωγής αμερικανίδα σελέμπριτι με τους εκατομμύρια ακολούθους ανά την υφήλιο.

Η Καρντάσιαν κάλεσε το Μπακού να σταματήσει τις επιθέσεις και παράλληλα να διακοπεί η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Αζερμπαϊτζάν που τώρα χρησιμοποιείται κατά των Αρμενίων, καθώς επίσης και την Τουρκία να πάψει να στέλνει όπλα και μαχητές στο καθεστώς του αζέρου προέδρου Αλίεφ.

Call upon Baku to cease all offensive uses of force, cut off all US military aid to #Azerbaijan being used against Armenians & warn #Turkey to stop sending arms & fighters to Baku 🙏🏼🇦🇲✊🏼 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2020

Η Καρντάσιαν έχει λειτουργήσει ξανά στο παρελθόν ως άτυπη εκπρόσωπος των Αρμενίων, όπως πέρυσι όταν χαιρέτισε την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από το Κογκρέσο. Στις εποχές μας, βέβαια, μία περσόνα των σόσιαλ μίντια με εκατομμύρια ακολούθους μπορεί να έχει μεγαλύτερο βάρος ακόμη και από την επίσημη εξωτερική πολιτική.

Με τρία tweet την Κυριακή η Καρντάσιαν περιέγραψε την κατάσταση και πήρε θέση για όσα συμβαίνουν στον Καύκασο:

Armenia has been the victim of unprovoked attacks by Azerbaijan & the predictable disinformation campaign that accompanies them. Azerbaijan is blocking social media except for war propaganda. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2020

We need international observers to investigate & call for international political and diplomatic measures to prevent unnecessary escalation & tragedy. Please use: https://t.co/9TsRNdd7Gy to call on the White House & Congress Azerbaijan's attack on #Artsakh, — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2020

«Παρακαλώ, μοιραστείτε την είδηση ότι οι Αρμένιοι στο Αρτσάκ είναι θύμα επίθεσης. Προσευχόμαστε οι γενναίοι άνδρες και οι γενναίες γυναίκες που ρισκάρουν τη ζωή τους να προστατεύσουν το Αρτσάχ και την Αρμενία. Οι ειδήσεις είναι παραπλανητικές· αυτές δεν είναι “συγκρούσεις”.

» Η Αρμενία είναι θύμα απρόκλητων επιθέσεων από το Αζερμπαϊτζάν και της προβλέψιμης εκστρατείας παραπληροφόρησης που τις συνοδεύει. Το Αζερμπαϊτζάν μπλοκάρει τα κοινωνικά δίκτυα, εκτός από τη χρήση για πολεμική προπαγάνδα.

» Χρειαζόμαστε διεθνείς παρατηρητές για να ερευνήσουν και να ζητήσουν διεθνή πολιτικά και διπλωματικά μέτρα ώστε να αποφευχθεί η αχρείαστη κλιμάκωση και η τραγωδία», έγραψε και μοιράστηκε τη διεύθυνση μιας διαδικτυακής αίτησης από την Αρμενική Εθνική Επιτροπή στις ΗΠΑ, η οποία καταδικάζει τις πράξεις του Αζερμπαϊτζάν. Χρησιμοποιεί μάλιστα το αρμενικό όνομα της περιοχής, το Αρτσάχ, αντί για την ονομασία Ναγκόρνο Καραμπάχ που χρησιμοποιούν οι Αζέροι και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Πέρα από τον ακτιβισμό της υπέρ της Αρμενίας, όπως υπενθυμίζει το Newsweek, η Καρντάσιαν και ο σύζυγός της Κάνιε Γουέστ έχουν πολύ καλές σχέσεις με το Ντόναλντ Τραμπ – αμφότεροι έχουν βρεθεί στο Οβάλ Γραφείο ποζάροντας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο δε Γουέστ είχε ανακοινώσει ότι είναι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ.