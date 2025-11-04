Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Προεδρικό: Το άγαλμα του Τρούμαν, οι Greeks for Trump και η Εκκλησία της Ελλάδος

Η επίδοση των διαπιστευτηρίων της νέας επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα υπερέβη από την πρώτη στιγμή τα στενά όρια του comme il fait μίας τυπικής τελετής στο Προεδρικό Μέγαρο, κάτι που φάνηκε τόσο από τη διάρκεια της παραμονής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη μεγάλη σάλα του Μεγάρου (ξεπέρασε τη μία ώρα), αλλά και από τις αβροφροσύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, προς το πρόσωπό της που δεν περιορίστηκαν στο λεγόμενo diplomatic courtesy.

Εκτός από το Νο2 και άλλα στελέχη της πρεσβείας στην Αθήνα, η κυρία Γκίλφοϊλ , συνοδευόταν στο Προεδρικό Μέγαρο από τον πρώην σύζυγό της, Ερικ Βιλένσι, και τον γιο τους, Ρόναν Αντονι (ο οποίος θα μείνει μαζί της στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της θητείας της), καθώς επίσης από τον επιχειρηματία και επικεφαλής της οργάνωσης Greeks for Trump Χρήστο Μαραφάτσο.

Εχοντας, όπως είπε, ανέκαθεν μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ δήλωσε βαθιά θρησκευόμενη, πρόθυμη να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για την Εκκλησία της Ελλάδας και την Ορθόδοξη Πίστη, όπως και κάθε γωνιά της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε πως έχει ήδη ένα ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα, με ελάχιστο χρόνο ξεκούρασης, αφού πέφτει κατευθείαν στη δουλειά και σκοπεύει να επισκεφτεί όλη την επικράτεια και ειδικά την περιφέρεια.

Επικαλέστηκε μάλιστα, την ιρλανδική καταγωγή της, για να σημειώσει ότι οι Ιρλανδοί μοιάζουν πολύ με τους Ελληνες, αφού παρά τον μικρό πληθυσμό είναι και οι δύο μεγάλες χώρες λόγω του πείσματος, του φιλότιμου και της δημιουργικότητας των δύο λαών, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Εξέφρασε δε τη χαρά της που επιστρέφει στην Ελλάδα και την Αθήνα, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 (τους οποίους και κάλυψε για λογαριασμό του ABC) και τον εκπληκτικό -κατά δήλωσή της- μήνα του μέλιτος που πέρασε στη χώρα μας (σε Αθήνα, Υδρα, Κέρκυρα, Μύκονο και Σαντορίνη) με τον πρώην πια σύζυγο και πατέρα του παιδιού της, Ερικ Βιλένσι.

«Αξιοθαύμαστο παράδειγμα του αμερικανικού ονείρου»

Στην αρχή της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η κυρία Γκίλοφοϊλ τού μετέφερε τους χαιρετισμούς του προέδρου Τραμπ και στη συνέχεια στάθηκε μεταξύ άλλων και αναγνώρισε τη μεγάλη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.

Από την πλευρά του ο κ. Τασούλας θέλησε να επισημάνει ότι τα ενεργειακά προτερήματα και οι δυνατότητες της Ελλάδας λόγω και της γεωγραφικής της θέσης και των υποδομών της, δεν μπορούν να υπονομεύονται και να παρουσιάζονται ως κομμάτι δήθεν ελληνοτουρκικών διαφορών.

Και πλέκοντας το εγκώμιο της νέας επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στη χώρα μας, μίλησε για ένα «αξιοθαύμαστο παράδειγμα του αμερικανικού ονείρου», επικαλούμενος και τη σπουδαία επαγγελματική της διαδρομή.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σημείωσε στην κουβέντα με τον Πρόεδρο Τασούλα πως δεν έχει χάσει καμία υπόθεση ως εισαγγελέας, με εκείνον να της λέει ότι το ίδιο θα κάνει και με την ιδιότητα του πρεσβευτή.

Αντιαμερικανισμός και το άγαλμα του Τρούμαν

Ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στον αντιαμερικανισμό που επικρατούσε στην Ελλάδα τις προηγούμενες δεκαετίες, για να τονίσει στη νέα αμερικανίδα πρεσβευτή ότι χάρη στον ζωντανό της χαρακτήρα και την εξωστρέφεια που τη διακρίνει, μπορεί να συμβάλλει ώστε τα θετικά αισθήματα των Ελλήνων για την Αμερική να γίνουν ακόμα πιο ισχυρά.

«Εδώ πιο κάτω βρίσκεται το άγαλμα του Τρούμαν που έχει πολλές φορές γίνει στόχος επιθέσεων, αν ήσασταν εσείς πρεσβευτής σε προηγούμενες δεκαετίες μπορεί να είχε γίνει στόχος λιγότερες φορές», σημείωσε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο κ. Τασούλας, με την ίδια να αντιδρά λέγοντας ότι θαυμάζει τον Χάρι Τρούμαν(30 πρόεδρο των ΗΠΑ) και θα ζητήσει σύντομα να επισκεφτεί το άγαλμά του.

Αυθόρμητη και γεμάτη ζωντάνια (όπως την περιέγραψε ο ίδιος ο κ. Τασούλας σε συνεργάτες του μετά το πέρας της πρώτης επαφή τους στο Προεδρικό) η 25η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας αγκάλιασε και ασπάστηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο τέλος της συνάντησή τους και ακολούθως κατά την έξοδό της, χαιρέτησε έναν προς έναν, όχι μόνο τον στρατιωτικό σύμβουλο και τους υπασπιστές του Προέδρου που ήταν παραταγμένοι, αλλά και συμβούλους και υπαλλήλους του Προεδρικού Μεγάρου.

