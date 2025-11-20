202
Ευτυχής που συναντά τον διάσημο αρκούδο ο πρίγκιπας της Ουαλίας | Jonathan Buckmaster/Pool via REUTERS
Κόσμος

Η Κέιτ, ο Ουίλιαμ και ο Αρκούδος Πάντινγκτον

Ο Πάντινγκτον έχει στενή σχέση με τη βασιλική οικογένεια, αφού ο χαρακτήρας εμφανίστηκε σε ένα σκετς με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της το 2022.

Protagon Team Protagon Team 20 Νοεμβρίου 2025, 18:46
Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας αντάλλαξαν χειραψίες με τον Αρκούδο Πάντινγκτον και μίλησαν για σάντουιτς μαρμελάδας στα παρασκήνια της φετινής Royal Variety Performance.

Ο Πάντινγκτον -στην ουσία ο ηθοποιός που ήταν ντυμένος με τη στολή του αγαπημένου αρκούδου από το νέο μιούζικαλ που έχει «ανέβει» στο West End, εμφανίστηκε μπροστά στο βασιλικό ζεύγος στο Royal Albert Hall, όπως σημειώνει το BBC

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είπε ότι η παράσταση ήταν «φανταστική», προτού προσθέσει: «Το σάντουιτς σου φαίνεται πολύ ωραίο».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ της Βρετανίας και πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ συναντούν τον χαρακτήρα Αρκούδο Πάντινγκτον καθώς παρευρίσκονται στη Royal Variety Performance στο Royal Albert Hall, στο Λονδίνο (Jonathan Buckmaster/Pool via REUTERS)

Η  πριγκίπισσα της Ουαλίας, είπε ότι τα παιδιά τους —ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούι— ήταν «πολύ λυπημένα» που έχασαν την εκδήλωση.

Η φετινή φιλανθρωπική εκδήλωση παρουσιάστηκε από τον κωμικό Τζέισον Μάνφορντ και περιλάμβανε αστέρες όπως τον σερ Στίβεν Φράι, μετά την εμφάνισή του στο The Celebrity Traitors, και τηn τραγουδίστρια Jessie J.

