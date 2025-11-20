Η Κέιτ, ο Ουίλιαμ και ο Αρκούδος Πάντινγκτον

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας αντάλλαξαν χειραψίες με τον Αρκούδο Πάντινγκτον και μίλησαν για σάντουιτς μαρμελάδας στα παρασκήνια της φετινής Royal Variety Performance.

Ο Πάντινγκτον -στην ουσία ο ηθοποιός που ήταν ντυμένος με τη στολή του αγαπημένου αρκούδου από το νέο μιούζικαλ που έχει «ανέβει» στο West End, εμφανίστηκε μπροστά στο βασιλικό ζεύγος στο Royal Albert Hall, όπως σημειώνει το BBC

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είπε ότι η παράσταση ήταν «φανταστική», προτού προσθέσει: «Το σάντουιτς σου φαίνεται πολύ ωραίο».

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, είπε ότι τα παιδιά τους —ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούι— ήταν «πολύ λυπημένα» που έχασαν την εκδήλωση.

Ο Πάντινγκτον έχει στενή σχέση με τη βασιλική οικογένεια, αφού ο χαρακτήρας εμφανίστηκε σε ένα σκετς με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της το 2022.

Η φετινή φιλανθρωπική εκδήλωση παρουσιάστηκε από τον κωμικό Τζέισον Μάνφορντ και περιλάμβανε αστέρες όπως τον σερ Στίβεν Φράι, μετά την εμφάνισή του στο The Celebrity Traitors, και τηn τραγουδίστρια Jessie J.

