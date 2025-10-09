Η Κέιτ αναλαμβάνει πρωτοβουλία «παιδιά χωρίς κινητό»

Η πριγκίπισσα Κέιτ της Ουαλίας προειδοποιεί ότι η υπερβολική χρήση των smartphones και των οθονών υπολογιστών δημιουργεί μια «επιδημία αποσύνδεσης» που διαταράσσει την οικογενειακή ζωή και την ψυχική υγεία των παιδιών.

«Ενώ οι ψηφιακές συσκευές υπόσχονται να μας κρατούν σε επαφή, συχνά κάνουν το ακριβώς αντίθετο», αναφέρει η Κέιτ σε άρθρο που συνυπογράφει με τον καθηγητή Ρόμπερτ Γουόλντινγκερ της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ.

Η Κέιτ σημειώνει ότι τα κινητά τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν γίνει μια «διαρκής απόσπαση προσοχής, που κατακερματίζει τη συγκέντρωσή μας» και υπονομεύει τον χρόνο που περνούν οι οικογένειες μαζί.

«Είμαστε σωματικά παρόντες αλλά πνευματικά απόντες, ανίκανοι να αφοσιωθούμε πραγματικά στους ανθρώπους που βρίσκονται ακριβώς μπροστά μας», γράφει η πριγκίπισσα, στο πλαίσιο της εκστρατείας της για την προσχολική αγωγή, όπως αναφέρει το BBC. Η ίδια τονίζει ότι τα ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν τη σημασία της δημιουργίας υγιών και ζεστών σχέσεων μέσα στις οικογένειες και ανάμεσα στους ανθρώπους – σχέσεων που προσφέρουν διά βίου οφέλη για τη σωματική και ψυχική υγεία.

Ωστόσο, στο άρθρο που έχει τίτλο «Η Δύναμη της Ανθρώπινης Σύνδεσης σε έναν Κόσμο Γεμάτο Απόσπαση», προειδοποιεί ότι οι κοινωνικές τάσεις κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση: υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι μοναχικοί, απομονωμένοι άνθρωποι και οι οικογένειες δεν αφιερώνουν πια αρκετή προσοχή η μία στην άλλη.

«Οταν κοιτάμε τα τηλέφωνά μας κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, σκρολάρουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οικογενειακό τραπέζι ή απαντάμε σε e-mail ενώ παίζουμε με τα παιδιά μας, δεν είμαστε απλώς αφηρημένοι — αποσύρουμε τη βασική μορφή αγάπης που προϋποθέτει η ανθρώπινη σύνδεση», γράφει.

Αυτό αποτελεί ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα για τα σημερινά παιδιά, τα οποία ζουν σε έναν «κόσμο βυθισμένο στην ψηφιακή τεχνολογία», προσθέτει η Κέιτ, η οποία σύμφωνα με το BBC αναμένεται την Πέμπτη να επισκεφθεί ένα κέντρο προσχολικής αγωγής στην Οξφόρδη.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ, είχε δηλώσει πρόσφατα σε συνέντευξή του σε εκπομπή του Apple TV+ ότι κανένα από τα τρία παιδιά τους δεν έχει smartphone.

Στο άρθρο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Royal Foundation Centre for Early Childhood, η Κέιτ υπογραμμίζει ότι τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, οι οποίες θα τα βοηθήσουν σε όλη τους τη ζωή. Ωστόσο, αυτό μπορεί να εμποδίζεται από έναν «κόσμο γεμάτο τεχνολογικούς περισπασμούς», υποστηρίζει.

«Ανατρέφουμε μια γενιά που μπορεί να είναι πιο “συνδεδεμένη” από οποιαδήποτε άλλη στην Ιστορία, ενώ ταυτόχρονα είναι πιο απομονωμένη, πιο μοναχική και λιγότερο ικανή να δημιουργήσει τις ζεστές, ουσιαστικές σχέσεις που η έρευνα δείχνει ότι αποτελούν το θεμέλιο μιας υγιούς ζωής», γράφει.

Το Royal Foundation Centre for Early Childhood ιδρύθηκε το 2021 με στόχο να ενισχύσει την ενημέρωση και να συγκεντρώσει ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη σημασία των πρώτων χρόνων της παιδικής ηλικίας.

