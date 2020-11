Η καθηγήτρια Λινού απαντά στον Τσίπρα και την πρόταση να γίνει διακομματική υπουργός Υγείας

Ενήμερη για τη χρήση του ονόματός της, ως υποψήφιας -ορθότερα προτεινόμενης- διακομματικής υπουργού Υγείας από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, κατά την πρωτολογία του χθες (εδώ) στη Βουλή, δήλωσε την Παρασκευή η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Αθηνά Λινού

Ερωτήθηκα, είπε η κ. Λινού μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, εάν θα με πείραζε να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου στη Βουλή και απάντησα «βεβαίως όχι».

Ερωτηθείσα αν θα δεχόταν μία τέτοια θέση υπερκομματικού υπουργού, σε περίπτωση που η πρόταση Τσίπρα γινόταν δεκτή από την κυβέρνηση, η Αθηνά Λινού δεν θέλησε να απαντήσει ευθέως.

«Είναι πολύ υποθετικό. Είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Αυτή τη στιγμή καιγόμαστε για το τι θα γίνει με τον κορονοϊό. Η απάντηση σε μια υποθετική ερώτηση για το εάν θα γίνει κάποιος υπουργός, δεν έχει κανένα νόημα.

»Αυτή τη στιγμή έχουμε άλλα πράγματα για τα οποία εγώ πραγματικά καίγομαι όπως το τι θα γίνει με τον κορονοϊό και πώς θα εφαρμόσουμε καλύτερα τα πιο σωστά μέτρα», τόνισε στην απάντησή της.

Στη συνέντευξή της, η καθηγήτρια Επιδημιολογίας ρωτήθηκε και για τον νυν υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, πόσο ικανό τον θεωρεί και πόσο αποτελεσματικός είναι στη διαχείριση της πανδημίας ως καθ΄ύλην αρμόδιος υπουργός.

Η Αθηνά Λινού είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard. Εχει διδάξει στην Ιατρική Σχολή Mayo, στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Minnesota, στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve καθώς και στο Cyprus International Institute for the Environment and Public Health in association with Harvard School of Public Health.

Από το 1982 υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας όπου από το 2004 είναι Τακτική Καθηγήτρια. Από το 1991 είναι Πρόεδρος του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού “Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis.