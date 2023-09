Η κακοκαιρία Daniel χτυπάει και τη Λιβύη – Τουλάχιστον 150 νεκροί

Η φονική κακοκαιρία Daniel σάρωσε και τη Λιβύη, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 150 ανθρώπων και εκτεταμένες υλικές ζημιές, δήλωσαν τη Δευτέρα οι Αρχές της χώρας.

Είναι χαρακτηριστικό της σφοδρότητας του φαινομένου πως μεταξύ των αγνοουνμένων, και πιθανών θυμάτων, περιλαμβάνονται άνδρες των ενόπλων δυνάμεων οι οποίοι μετείχαν στις συνεχιζόμενες προσπάθειες διάσωσης πολιτών. Τα ίχνη τουλάχιστον επτά στελεχών του στρατού είχαν χαθεί το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η καταιγίδα που έπληξε την Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, σύμφωνα με τον απολογισμό της Κυριακής, έφτασε στη χώρα της βόρειας Αφρικής το Σαββατοκύριακο, ωθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

This is #Libya . This is not "It's just weather" or "storms happen everyday around the world". This is not normal!#ClimateEmergency pic.twitter.com/h0L70FCvyZ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 10, 2023

Οι Αρχές στην ανατολική Λιβύη επέβαλαν μέτρα όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ σχολεία και καταστήματα διατάχθηκαν να κλείσουν.

«Τουλάχιστον 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα των πλημμυρών και των καταρρακτωδών βροχών που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel στη Δάρνη, στην επαρχία Τζάμπαλ αλ Αχνταρ και στα προάστια της Μαρτζ» δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ο εκπρόσωπος της λιβυκής κυβέρνησης που εδρεύει στη Βεγγάζη Μοχάμεντ Μασούντ.

Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει τις ανατολικές πόλεις Βεγγάζη και Σους, καθώς και τις πόλεις Ντέρνα και Αλ Μαρτζ. Η δυτική πόλη Μισράτα ήταν επίσης μεταξύ εκείνων που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Μη επαληθευμένα βίντεο από το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης μιας λήψης που δείχνει χείμαρρους να παρασέρνουν έναν άνδρα. Αλλα πλάνα έδειχναν οδηγούς παγιδευμένους στις οροφές των αυτοκινήτων τους, μετέδωσε το BBC.

Μαζί με τα σχολεία και τα καταστήματα, τέσσερα μεγάλα λιμάνια πετρελαίου έκλεισαν λόγω της καταιγίδας.

The hurricane that hit Libya 💔 pic.twitter.com/S22CBhJOj1 — Arab world (@Arabbeau) September 11, 2023

Ο πρωθυπουργός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντέλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, δήλωσε την Κυριακή ότι έδωσε εντολή σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες να «αντιμετωπίσουν άμεσα» τις πλημμύρες και τις ζημιές, ενώ τα Ηνωμένα Εθνη στη Λιβύη δήλωσαν ότι παρακολουθούν στενά το ακραίο καιρικό φαινόμενο και πως θα «παρέχουν επείγουσα βοήθεια για την υποστήριξη της αντίδρασης του κρατικού μηχανισμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο».

القوات المسلحة بالقيادة العامة تواصل إجلاء العائلات العالقة في درنة بعد فيضان الوادي على المنازل و انهيار غالبية الطرق المؤدية للمدينة وانقطاع الكهرباء و الاتصالات . #العنوان #ليبيا pic.twitter.com/kw5KGs0jAY — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) September 11, 2023

Μετά το πέρασμα της από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη Λιβύη η κακοκαιρία Daniel αναμενόταν να φτάσει στη δυτική Αίγυπτο τη Δευτέρα.

Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεπάγεται περισσότερη εξάτμιση νερού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, φαινόμενο που οδηγεί έπειτα σε πιο έντονες καταιγίδες.

Full timelapse of Storm #Daniel ⛈️ Daniel brought devastating flooding to central Greece as the system stalled in the Mediterranean Sea. When the system finally moved south, it strengthened into a Medicane tropical-like system before landfalling near Benghazi, Libya. pic.twitter.com/nCs0icxua3 — Zoom Earth (@zoom_earth) September 10, 2023

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News