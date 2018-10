Η καινοτόμα έρευνα στα λέιζερ έδωσε το Νομπέλ σε τρεις φυσικούς

Το έργο τριών επιστημόνων – μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα – πάνω στα λέιζερ και τις εφαρμογές τους βράβευσε η Σουηδική Ακαδημία με το Νομπέλ Φυσικής για το 2018.

Το βραβείο μοιράζονται ο Αρθουρ Ασκιν, ο Ζεράρ Μουρού και η Ντόνα Στρίκλαντ, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει Νομπέλ Φυσικής εδώ και πάνω από 50 χρόνια.

Η επιτροπή έκρινε ότι το έργο τους πάνω στα λέιζερ άνοιξε νέους, επαναστατικούς δρόμους στην έρευνα με σημαντικές εφαρμογές στην ιατρική και τη βιομηχανία.

Ο Αμερικανός Ασκιν πιστώνεται με την δημιουργία της «οπτικής τσιμπίδας» (optical tweezers) η οποία χρησιμοποιείται για να μετακινεί και να ακινητοποιεί με τη βοήθεια παλμών λέιζερ μικροσκοπικά αντικείμενα, όπως είναι τα βακτήρια.

Η επινόηση του Ασκιν ήταν μια παγίδα φωτός. Με αυτό το «τσιμπιδάκι» οι επιστήμονες μπορούν να παγιδεύουν και να εξετάζουν ιούς και κύτταρα χωρίς να τα νεκρώνουν.

Ο καθηγητής Ασκιν, 96 ετών σήμερα, είναι το γηραιότερο πρόσωπο που έχει βραβευτεί με Νομπέλ σε οποιοδήποτε τομέα.

Science fiction has become a reality. Optical tweezers make it possible to observe, turn, cut, push and pull with light. In many laboratories, laser tweezers are used to study biological processes, such as proteins, molecular motors, DNA or the inner life of cells.#NobelPrize pic.twitter.com/tWK55J4VcP

