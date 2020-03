Η Ιταλία πεθαίνει και δεν τη… μαζεύει κανείς: 250 νέοι θάνατοι και τραγωδίες με θύματα στα σπίτια

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ιταλία ανέρχεται πλέον σε 1.266, σε μια αύξηση 250 θανάτων από τον τελευταίο απολογισμό χθες (1.016).

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην χώρα είναι συνολικά 17.660, (2.547 νέες μολύνσεις) από τα 15.113 χθες.

Παράλληλα 1. 439 ασθενείς ιάθηκαν, ενώ χθες ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 1.258 .

Στην Λομβαρδία έχουν καταγραφεί συνολικά 9.820 κρούσματα και 890 νεκροί.

Στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια μολύνθηκαν 2.263 άνθρωποι και οι νεκροί, είναι 201.

Στο Βένετο σημειώθηκαν 1.595 νέες μεταδόσεις του ιού και υπάρχουν 42 νεκροί.

Ξέμεινε στο σπίτι με τη νεκρή αδελφή του!

Την ίδια στιγμή, ενώ όλη η χώρα βρίσκεται σε αυστηρά μέτρα για τον κορονοϊό και οι πολίτες έχουν τεθεί σε καραντίνα μέσα στο σπίτι τους, συγκλόνισε η μαρτυρία και ταυτόχρονα έκκληση ενός Ιταλού από την Νάπολι.

Η αδερφή του Λούκα Φρανσέζε πέθανε πριν 4 ημέρες χτυπημένη από την αρρώστια και, παρόλο που ο Ιταλός ειδοποίησε τις Αρχές, κανείς δεν ήρθε να παραλάβει τη σορό της.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ξέμεινε για 36 ώρες μέσα στο σπίτι μαζί της και αναγκάστηκε να στείλει απεγνωσμένο μήνυμα μέσω του Διαδικτύου.

«Καλησπέρα σε όλους. Έφτασα στο σημείο να φτιάξω αυτό το μήνυμα για το καλό της Ιταλίας. Για το καλό της Νάπολης. Χθες πέθανε η αδελφή μου πιθανότατα από τον κορονοϊό και περιμένω απάντηση από χθες το απόγευμα και κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί να έρθει».

Ο άνδρας αναγκάστηκε να δημοσιεύσει την έκκλησή του για βοήθεια με τη σορό της αδερφής του να φαίνεται στο πίσω μέρος της εικόνας.

Τελικά, και μετά την κοινοποίηση του εν λόγω βίντεο, οι Αρχές πήγαν την Πέμπτη στο σπίτι του και πήραν τη σορό για να τη θάψουν.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – The brother of a woman who died at home after contracting #coronavirus had to issue a desperate appeal on social media to persuade Italian authorities to come and collect her body https://t.co/rduA89b7VM pic.twitter.com/dnuSxycw09

— Reuters (@Reuters) March 13, 2020