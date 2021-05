Η Ιταλία νικήτρια στον διαγωνισμό της Eurovision – δέκατη η Ελλάδα

Σε θρίαμβο του ιταλικού —και γενικά του μη αγγλόφωνου—τραγουδιού εξελίχθηκε ο 65ος διαγωνισμός της Eurovision που έγινε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. H ιταλική συμμετοχή, με το «Zitti e buoni» των Maneskin αναδείχθηκε νικήτρια, με 524 βαθμούς, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Γαλλία με το «Voilà» της Μπαρμπαρά Πραβί και 499 βαθμούς. Τρίτη κατετάγη η Ελβετία με τον Gjon’s Tears και το τραγούδι «Tout l’univers» που συγκέντρωσε 432 βαθμούς.

Στον αντίποδα είναι χαρακτηριστικό ότι το τραγούδι της Βρετανίας, το «Embers» με τον Τζέιμς Νιούμαν, δεν πήρε ούτε έναν βαθμό —ούτε από τις κριτικές επιτροπές, αλλού ούτε και από το κοινό!

Η Ελλάδα, με το τραγούδι «Last Dance» της Στεφανίας Λυμπερακάκη, κατετάγη 10η, μια αξιοπρεπέστατη θέση αν αναλογιστεί κανείς ότι από το 2013 και μετά η ελληνική συμμετοχή δεν κατάφερνε να πλασαριστεί στην πρώτη δεκάδα. Το τραγούδι της Stefania συγκέντρωσε 170 βαθμούς, ενώ η Κύπρος με την Ελενα Τσαγκρινού και το «El Diablo» βρέθηκε στην 16η θέση με 94 βαθμούς.

Στην Ελλάδα έδωσαν τους 12 βαθμούς οι κριτικές επιτροπές της Κύπρου και της Γαλλίας, ενώ οι τηλεθεατές της έδωσαν 79 βαθμούς.

Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής έδωσε στην Κύπρο ο 10χρονος Μανώλης Γκίνης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά της ΕΡΤ1 «Τα καλύτερά μας χρόνια» στον ρόλο του Άγγελου.

Την αποτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου… ανταγωνίστηκαν η γερμανική συμμετοχή, με τον Γιέντρικ Ζίγκβαρτ και το «I Don’t Feel Hate» που πήρε τρεις βαθμούς και η ισπανική, με τον Μπλας Καντό «Voy a quedarme» που πήρε έξι βαθμούς.

Ανάμεσα στο διαγωνιστικό κομμάτι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι διοργανωτές παρουσίασαν μία θεαματική δράση, ένα πάρτι σε ταράτσες του Ρότερνταμ με τη συμμετοχή νικητών προηγούμενων χρόνων, ανάμεσά τους βρέθηκε και η Έλενα Παπαρίζου.

Στο «Rock the Roof» τραγούδησαν οι: Lenny Kuhr (De Troubadour, Ολλανδία 1969), Teach-In (Ding-a-dong Ολλανδία 1975), Sandra Kim (J’aime La Vie, Βέλγιο 1986), Έλενα Παπαρίζου, (My Number One, Ελλάδα 2005), Lordi (Hard Rock Hallelujah, Φινλανδία 2006), και Måns Zelmerlöw (Heroes, Σουηδία 2015).

Εξαιτίας της Covid-19 στη σκηνή του Ahoy Arena του Ρότερνταμ δεν εμφανίστηκε ζωντανά η συμμετοχή της Ισλανδίας με τους Daði og Gagnamagnið και το τραγούδι «10 Years», καθώς κάποια από τα μέλη του συγκροτήματος βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό. Έτσι η εμφάνισή τους ήταν μαγνητοσκοπημένη, όπως μαγνητοσκοπημένη ήταν και η εμφάνιση του νικητή της Eurovision 2019 Måns Zelmerlöw, ο οποίος κι αυτός βρέθηκε θετικός στον SARS-CoV-2.

