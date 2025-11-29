Η ηλιακή ακτινοβολία καθηλώνει 6.000 αεροσκάφη της Airbus – τι ισχύει για Aegean και Sky Express

Χιλιάδες αεροσκάφη της Airbus τέθηκαν προσωρινά εκτός υπηρεσίας, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε αεροδρόμια σε ολόκληρο τον κόσμο, μετά την αποκάλυψη ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει κρίσιμους υπολογιστές ελέγχου πτήσης.

Η κατασκευάστρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι η ευπάθεια αφορά περίπου 6.000 αεροσκάφη τύπου A320 – σχεδόν το μισό του παγκόσμιου στόλου – διευκρινίζοντας πως η πλειονότητα μπορεί να επιστρέψει γρήγορα σε κανονική λειτουργία μέσω μιας σύντομης ενημέρωσης λογισμικού.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε κατά τη διερεύνηση ενός περιστατικού που σημειώθηκε τον Οκτώβριο, όταν αεροσκάφος της JetBlue, σε πτήση μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού, έχασε ξαφνικά ύψος εξαιτίας αλλοίωσης δεδομένων του υπολογιστή που υπολογίζει το υψόμετρο.

Το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Φλόριντα, με τουλάχιστον 15 επιβάτες να τραυματίζονται.

Οπως αποκαλύφθηκε, σε μεγάλα υψόμετρα η ηλιακή ακτινοβολία ήταν ικανή να διαταράξει κρίσιμες μετρήσεις του συστήματος, οδηγώντας σε επικίνδυνη απόκλιση των στοιχείων πτήσης.

Η ευπάθεια επηρεάζει τα μοντέλα A318, A319, A320 – το εμπορικότερο μοντέλο της Airbus – και A321. Για περίπου 5.100 αεροσκάφη, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με μια ενημέρωση λογισμικού διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Ωστόσο, περίπου 900 παλαιότερες εκδόσεις της οικογένειας A320 απαιτούν φυσική αντικατάσταση των ενσωματωμένων υπολογιστών και δεν θα επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτες μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες, γεγονός που αναμένεται να έχει αντίκτυπο στα προγράμματα πτήσεων παγκοσμίως.

Τι ισχύει για Aegean και SKY Express

Οι δύο ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, AEGEAN και SKY Express, ξεκαθαρίζουν ότι δεν αντιμετωπίζουν ζήτημα με την παγκόσμια οδηγία της Airbus για αναβάθμιση λογισμικού στα αεροσκάφη της οικογένειας A320.

Η AEGEAN αναφέρει ότι έχει ήδη ολοκληρώσει τις απαιτούμενες αναβαθμίσεις λογισμικού, όπως προβλεπόταν από τον κατασκευαστή. Σύμφωνα με την εταιρεία, «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και καμία επίπτωση στις πτήσεις», καθώς ο στόλος της έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις τεχνικές οδηγίες.

Από την πλευρά της, η SKY Express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι «κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus». Η εταιρεία προσθέτει ότι οι πτήσεις της «πραγματοποιούνται κανονικά» χωρίς καμία επίπτωση στο πρόγραμμα δρομολογίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της AEGEAN

«Η AEGEAN ολοκλήρωσε άμεσα την εφαρμογή της οδηγίας της Airbus

Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της SKY express

Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus.

Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά.

Airbus: «Θα υπάρξει λειτουργική διαταραχή»

Η Airbus εξέφρασε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι το ζήτημα θα προκαλέσει «λειτουργική διαταραχή για τους επιβάτες και τους πελάτες».

Η αναλύτρια αεροπορίας Sally Gethin ανέφερε στο BBC ότι η κατάσταση είναι «πολύ ασυνήθιστη», σημειώνοντας ότι η ταλαιπωρία των επιβατών θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα οι αεροπορικές εταιρείες θα εφαρμόσουν την αναβάθμιση.

Διαφορετικές επιπτώσεις ανά εταιρεία

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν επηρεαστεί σε διαφορετικό βαθμό. Αναλυτικότερα:

British Airways: περιορισμένος αντίκτυπος

Wizz Air & Air India: ήδη εφαρμόζουν τις ενημερώσεις

EasyJet: ολοκλήρωσε μεγάλο μέρος των αναβαθμίσεων και αναμένει «πλήρη υπηρεσία»

Air France: η πιο επηρεασμένη, με περίπου 50 ακυρώσεις μόνο στο Παρίσι

American Airlines: 340 αεροσκάφη επηρεασμένα, αναμένονται «ορισμένες καθυστερήσεις»

Delta Airlines: εκτιμά «περιορισμένο αντίκτυπο»

Jetstar (Αυστραλία): 90 ακυρώσεις, με αναστάτωση ως το τέλος του Σαββατοκύριακου

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό συνέπεσε στις ΗΠΑ με το Σαββατοκύριακο της Ημέρας των Ευχαριστιών, μία από τις πιο φορτισμένες ταξιδιωτικές περιόδους του έτους.

Eκτακτη οδηγία της EASA

Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της ΕΕ (EASA) εξέδωσε επείγουσα οδηγία, απαιτώντας την επιδιόρθωση πριν από κάθε πτήση με επιβάτες.

Επιτρέπονται μόνο «πτήσεις με φέριμποτ» – δηλαδή χωρίς επιβάτες – ώστε τα αεροσκάφη να μεταφερθούν σε σημεία συντήρησης.

