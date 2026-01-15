Η ICE χτύπησε ξανά στη Μινεάπολη: Πυροβόλησαν υπήκοο της Βενεζουέλας

Πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι μετανάστη από τη Βενεζουέλα την, Τετάρτη, στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία της Αμερικανίδας Ρενέ Γκουντ από σφαίρες της ίδιας υπηρεσίας στην ίδια πόλη.

Οπως και στην περίπτωση της 37χρονης μητέρας τριών παιδιών, τόσο η υπηρεσία όσο και το αρμόδιο υπουργείο υποστήριξαν ότι επρόκειτο για αμυντική ενέργεια.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι ο πράκτορας πυροβόλησε τον μετανάστη, αναφέροντας ότι «είναι παράνομος αλλοδαπός που είχε έρθει από τη Βενεζουέλα» και προέβαλε «αντίσταση κατά τη σύλληψή του» έπειτα από «στοχευμένο έλεγχο σε δρόμο».

«Καθώς ο ύποπτος και ο αντιπρόσωπος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου πάλευαν στο έδαφος, δυο άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και επιτέθηκαν κι αυτοί στον πράκτορα με φτυάρι και σκουπόξυλο. Ο αστυνομικός πυροβόλησε μία φορά σε άμυνα για να προστατεύσει τη ζωή του», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Υπάρχει οργή», τόνισε η δημοτική αρχή μέσω X, προσθέτοντας πως «η πόλη της Μινεάπολης απαιτεί για ακόμη μία φορά η ICE να εγκαταλείψει την πόλη και την πολιτεία αμέσως».

Οι Αρχές στη Μινεάπολη και στη Μινεσότα, όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί, έχουν καταγγείλει τις ενέργειες των δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, και ειδικά της ICE.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο κυβερνήτης στη Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, κατήγγειλε «το χάος, την αναταραχή και το τραύμα που προκαλεί στην κοινότητά μας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση», αναφερόμενος στις ανακρίσεις πόρτα πόρτα που κάνουν αστυνομικοί της ICE, «οπλισμένοι, με μάσκες και ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι».

Μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκούντ, διοργανώνονται στην περιοχή διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες κατά της ICE και των βίαιων τακτικών της. Η υπηρεσία ήταν μια (ακόμη) ιδέα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος από την ανάληψη των καθηκόντων του στον Λευκό Οίκο έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή απέναντι στη μετανάστευση, νόμιμη και παράνομη.

