Η Hilton «οργώνει» την Ελλάδα

Με 67 ξενοδοχεία, εν λειτουργία ή υπό ανάπτυξη – ξεκινώντας από το ένα που άνοιξε το 1963 – η Hilton διανύει μια εντυπωσιακή πορεία μετασχηματισμού στην Ελλάδα από το 2020, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό της στη χώρα σε επτά διαφορετικά brands.

Συγκεκριμένα, η Hilton διαθέτει 67 ξενοδοχεία εκ των οποίων τα 49 είναι σε λειτουργία, 38 από τα οποία σε συνεργασία της Hilton με τα Small Luxury Hotels, έντεκα ανήκουν σε τρία brands της Hilton (Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Hilton Garden Inn), ενώ 18 είναι σε εξέλιξη και θα αφορούν επτά brands της αλυσίδας.

Ανάμεσα σε αυτά, τα brands Conrad Hotels & Resorts και Waldorf Astoria Hotels & Resorts κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη αυξανόμενη ζήτηση για πολυτελή ταξίδια.

Τον τελευταίο χρόνο, η Hilton γιόρτασε τα εγκαίνια του πρώτου Hilton Garden Inn στην Ελλάδα – το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue – και την είσοδο του brand Curio Collection by Hilton με το Adia Aluma Athens, Curio Collection by Hilton. Στο άμεσο μέλλον, η Hilton ετοιμάζει 18 νέες μονάδες σε αστικά κέντρα και παραθεριστικούς προορισμούς, ανάμεσά τους και τα νέα brands Conrad Hotels & Resorts (στην Αθήνα και την Κέρκυρα) και Waldorf Astoria Hotels & Resorts (στην Πελοπόννησο), καθώς επίσης την επιστροφή του Hilton Hotels & Resorts (στα Χανιά).

«Η Ελλάδα παραμένει μια στρατηγικής σημασίας αγορά για τη Hilton, πάνω από 60 χρόνια μετά το άνοιγμα του πρώτου μας ξενοδοχείου εδώ», δήλωσε ο Ντέιβιντ Κέλι, Senior Vice President, Continental Europe της Hilton, σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη Παρασκευή. «Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων αναγνωρίζουν την αξία του ισχυρού εμπορικού μας δικτύου», είπε αναφερόμενος στα κορυφαία brands και της διεθνή πελατειακή βάση της αλυσίδας, η οποία ξεπερνά τα 235 εκατομμύρια μέλη Hilton Honors. Παράλληλα, την περασμένη εβδομάδα, η Hilton – η οποία λειτουργεί 9.000 ξενοδοχεία παγκοσμίως – ανακηρύχθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια το Νο1 Εργασιακό Περιβάλλον στον Κόσμο από τον οργανισμό Great Place to Work®, παραμένοντας στη λίστα για δέκατη συνεχόμενη χρονιά.

Νέα ξενοδοχεία σε Αθήνα, Κέρκυρα, Πελοπόννησο και Χανιά

Τα επόμενα τέσσερα χρόνια η Hilton πρόκειται να λανσάρει δύο από τα πιο πολυτελή brands της στην Ελλάδα, το Conrad Hotels & Resorts και το Waldorf Astoria Hotels & Resorts. Ανάμεσα στα νέα αυτά ανοίγματα ξεχωρίζει το Conrad Athens The Ilisian, με 307 δωμάτια και τον μεγαλύτερο αριθμό σουιτών στην Αθήνα, με πανοραμική θέα στην πόλη.

Παράλληλα, το Conrad Corfu αναμένεται να ανοίξει το 2026, ενισχύοντας την παρουσία της Hilton στα ελληνικά νησιά. Η διεθνής αλυσίδα ανακοίνωσε επίσης το Waldorf Astoria Scarlet Bay, που θα ανοίξει το 2029 στην Πελοπόννησο. Το resort θα διαθέτει 121 δωμάτια και σουίτες με θέα στη θάλασσα, καθώς και 13 επώνυμες βίλες.

Το 2026 θα σηματοδοτήσει επίσης την επιστροφή του εμβληματικού brand Hilton Hotels & Resorts στην Ελλάδα. Το Hilton Chania Old Town Resort & Spa θα ανοίξει για τη θερινή σεζόν, στο κέντρο της πόλης και θα λειτουργεί όλο τον χρόνο, με 85 παραθαλάσσια δωμάτια και σουίτες, όλες με ιδιωτικές πισίνες και θέα στο Αιγαίο.

«Η ανάπτυξή μας στην Ελλάδα είναι ισχυρότερη από ποτέ. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε επεκτείνει το ελληνικό χαρτοφυλάκιό μας με περισσότερα από 60 ξενοδοχεία σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη», υπογράμμισε ο Alan Mantin, Vice President, Development, Southern Europe, Hilton, επισημαίνοντας τα προγραμματισμένα ανοίγματα για το 2026 και έπειτα.

Η αλυσίδα δίνει έμφαση στα παραθεριστικά ξενοδοχεία στα ελληνικά νησιά και στα lifestyle brands, εμπλουτίζοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της, έχοντας εισάγει στην ελληνική αγορά φιλοξενίας τα Hilton Garden Inn και Curio Collection στην Αθήνα. «Βλέπουμε μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης για διαφορετικά brands μας σε πολλούς προορισμούς, από τα πανέμορφα νησιά έως τα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη», σημείωσε από την πλευρά του ο Ανδρέας Κουκάς, Senior Director, Development, Greece & Cyprus, Hilton. Για να προσθέσει: «Παρατηρούμε, επίσης, αυξανόμενο ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστούς προορισμούς, με τα social media να ενισχύουν τη διάθεση για αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες».

Σε αυτή την κατεύθυνση, η παρουσία της Hilton στην ελληνική επικράτεια στηρίζεται στη στρατηγική Travel with Purpose, με στόχο τη δημιουργία θετικού αντικτύπου και μακροπρόθεσμης αξίας στους ανθρώπους, στα ξενοδοχεία και στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται.

