Η Γκίλφοϊλ θα επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον ΠτΔ την Τρίτη

Την πρώτη της επίσημη επαφή με την ελληνική πολιτειακή και πολιτική ηγεσία θα έχει την Τρίτη, η νέα πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, σηματοδοτώντας και επισήμως την έναρξη της θητείας της.

Η κ. Γκιλφόιλ, που έφτασε στην Αθήνα το περασμένο Σάββατο, θα επιδώσει στις 12:00 το μεσημέρι τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο κ. Τασούλας θα δεχθεί διαδοχικά τις νέες πρέσβεις της Νορβηγίας, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αμέσως μετά, στις 13:30, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ θα μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η συνάντηση αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική επαφή της κ. Γκιλφόιλ με την ελληνική κυβέρνηση, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στις διμερείς σχέσεις και τη συνεργασία σε ενεργειακά και αμυντικά ζητήματα.

Την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου στις 10:00, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την πρώτη επίσημη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η νέα πρεσβευτής είχαν μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η κυρία Γκίλφοϊλ έφτασε στην Αθήνα το Σάββατο συνοδευόμενη από τον γιο της Ρόναν, με ιδιωτική πτήση.

Η ίδια, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μοιράζονται έναν αδιάσπαστο δεσμό. Μαζί, θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News