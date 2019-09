Η φωτογραφία που θα ήταν αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια

Ενας νεαρός βρετανός δημοσιογράφος ονόματι Μπέντζαμιν Μπάτεργουορθ δημοσίευσε στο Twitter μία φωτογραφία που τον ενθουσίασε, την οποία συνόδεψε με την εξής λεζάντα:

«Αυτή η φωτογραφία, που δείχνει συνηθισμένη, είναι μία ιστορική πρωτιά: ο ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και ο σύζυγός του συναντήθηκαν με τη λεσβία πρωθυπουργό της Σερβίας και τη σύντροφό της. Η πρόοδος συχνά φαίνεται υπερβολικά αργή. Αλλά είναι πραγματικότητα, και αξίζει να γιορταστεί».

This normal looking photo is an historic first: the gay prime minister of Luxembourg and his husband meeting with the lesbian prime minister of Serbia and her girlfriend.

Progress often seems far too slow. But it’s real, and it’s worth celebrating 🌈 pic.twitter.com/yIfv5Kyt0d

— Benjamin Butterworth (@benjaminbutter) September 10, 2019