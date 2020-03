Η Fed μείωσε τα επιτόκιά της μισή μονάδα λόγω κορονοϊού

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, η Fed, ανακοίνωσε την Τρίτη 2 Μαρτίου τη μείωση των επιτοκίων της κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, ως «αντίδοτο» στην καταπόνηση της οικονομίας και των χρηματαγορών από τον κορονοϊό, καθώς η επιβράδυνση θεωρείται βεβαία παρά «το γεγονός ότι τα βασικά στοιχεία της οικονομίας των ΗΠΑ παραμένουν ισχυρά».

«Ο κορονοϊός δημιουργεί αυξανομένους κινδύνους για την οικονομική δραστηριότητα» λέει η Fed. «Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στις οικονομικές προοπτικές, και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία για τη στήριξη της οικονομίας».

Η Federal Reserve μείωσε, λοιπόν, τα επιτόκια σε μια σπάνια κίνηση προσαρμογής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πρόσθετη περικοπή επιτοκίων ενδέχεται να αποφασιστεί από τη Fed στη σύνοδό της στις 17-18 Μαρτίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα της Fed και του προέδρου της Τζέι Πάουελ, έγραψε στο Twitter ότι η μείωση του επιτοκίου έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη, ζητώντας από τη Fed να αναλάβει να καθοδηγήσει τις εξελίξεις.

The Federal Reserve is cutting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020