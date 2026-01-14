Η F-601 «Κίμων» στη Μεσόγειο! Την Πέμπτη η μεγάλη υποδοχή στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας

Ο «Κίμων» έρχεται. Η πρώτη από τις συνολικά τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες FDI (Frégate de Défense et d’Intervention, γνωστές και ως Belharra) που θα αποκτήσει το Πολεμικό μας Ναυτικό -έπειτα από 26 χρόνια προσμονής- βρίσκεται πια εν πλω για την πατρίδα.

Μία πρώτη γεύση απο τη νέα μονάδα επιφανείας του ΠΝ που αλλάζει τα δεδομενα όχι μόνο στον Στόλο, αλλα συνολικά σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έδωσε το Αρχηγείο με βίντεο που «ανέβασε» το απόγευμα της Τετάρτης στα social media.

Η πλώρη του «Κίμωνα» σκίζει τα νερά της Μεσογείου λίγο πριν εισέλθει στα ελληνικά ύδατα και ακολούθως στη ρότα για τον Σαρωνικό και τη μεγαλειώδη υποδοχή που ετοιμάζεται στον Ναύσταυμο της Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σε μία κίνηση ισχυρού συμβολισμού για το θρυλικό, ένδοξο παρελθόν, το απαιτητικό παρόν και το λαμπρό μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού, η επιβλητική ανάστροφη πλώρη της νέας μονάδας επιφανείας -της πρώτης που αποκτά εδώ και 26 χρόνια, θα συναντηθεί με το ακρόπρωρο της Αθηναϊκής Τριήρους «Ολυμπιάς» και το «Θωρηκτό Αβέρωφ». Μία στιγμή, 3.000 χρόνια αδιάκοπης ναυτικής ιστορίας Ελλήνων! Από τα «ξύλινα τείχη», στο «σεϊτάν παπόρ» και σήμερα στο πλωτό κέντρο αεράμυνας περιοχής, την πάνοπλη FDI, η ανάστροφη πλώρη αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της ελληνικής ναυτικής ισχύος. Το μέγα της θαλάσσης κράτος.

Παρών στην εν πλω τελετή υποδοχής στις 11.00, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Δένδια, θα επιβιβαστούν με ελικόπτερο στην φρεγάτα ενώ θα πλέει προς τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Πρώτο σήμα και συνεργασία με τη Φ/Γ «Αιγαίον»

Ηδη η F-601 «Κίμων» είχε την πρώτη συνάντηση και συνεργασία με την F-640 «Αιγαίον» που συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ιrini».

Γεμάτο υπερηφάνεια και εύσημα για τον κυβερνήτη, τους αξιωματικούς και τα μέλη του πληρώματος της πρώτης Βelharra, ήταν και τo πρώτο ναυτικό σήμα από τον Αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού, αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα:

Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας σηματοδοτεί μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος για το ΠΝ. Από την πλώρη σας ατενίζουμε τη φιλοδοξία του έθνους για ασφάλεια, πρόοδο και ευημερία.

Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε, τόσο στην άρτια διαδικασία παραλαβής, όσο και κατά τον απαιτητικό επαναπλούν.

Πλέετε άξιοι συνεχιστές της ένδοξης ναυτικής μας παρακαταθήκης.

Η επιβλητική ανάστροφη πλώρη της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ σύντομα θα συναντήσει το ακρόπρωρο της Αθηναϊκής Τριήρους και το Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ, συνθέτοντας τα σύγχρονα «ξύλινα τείχη» της πατρίδας μας.

Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή, να ατενίζετε με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, τιμώντας το «Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος», με τον Άγιο Νικόλαο πάντα στην πλώρη σας.

Καλώς ορίσατε

Αντιναύαρχος Δ.Ε. Κατάρας ΠΝ

Αρχηγός ΓΕΝ

Επονται οι F-602 «Νέαρχος» και F-603 «Φορμίων», ενώ ήδη είναι σε εξέλιξη η ναυπήγηση της τέταρτης FDI HN, «Θεμιστοκλής».

