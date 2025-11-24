Η Ευρώπη χάνει την κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης, προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Την ώρα που η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ριζικά την παγκόσμια οικονομία, η Ευρώπη φαίνεται να μένει πίσω.

Καθώς Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα επενδύουν ασταμάτητα σε τεχνολογίες αιχμής, η Γηραιά Ηπειρος κινδυνεύει να χάσει το «τρένο» της νέας τεχνολογικής επανάστασης. Αυτό το μήνυμα έστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, τόνισε ότι η ΤΝ αναπτύσσεται ραγδαία και μαζί της αυξάνονται και οι επενδύσεις, όχι όμως στην Ευρώπη, η οποία «χάνει το παιχνίδι του μέλλοντος» από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει όχι μόνο το επίπεδο παραγωγικότητας, αλλά ενδεχομένως και τον ίδιο τον ρυθμό ανάπτυξης», τόνισε μιλώντας σε τεχνολογικό φόρουμ στη Μπρατισλάβα, όπως μετέδωσε το Reuters.

Υπενθύμισε τις καταλυτικές αλλαγές που προκάλεσαν ιστορικά η επιστήμη και η τεχνολογία, από την ηλεκτροδότηση έως τη διάδοση των υπολογιστών.

Και υπογράμμισε ότι, σε σύγκριση με αυτές τις προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε πως «η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να εξαπλωθεί ταχύτερα και να αποφέρει απτά οικονομικά οφέλη νωρίτερα».

«Αν αυτός είναι ο δρόμος που ακολουθούμε -και πιστεύω ότι είναι- τότε η Ευρώπη πρέπει να τοποθετηθεί αναλόγως», εκτίμησε.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: μόνο πέρυσι, οι παγκόσμιες εταιρικές επενδύσεις στην ΤΝ έφτασαν τα 252 δισ. δολάρια. Σε αυτή τη μάχη, η Ευρωπαϊκή Ενωση παρέμεινε πίσω, και για να γίνει πιο ανταγωνιστική, «πρέπει να αφαιρέσουμε όλα τα εμπόδια που μας εμποδίζουν να αγκαλιάσουμε αυτόν τον μετασχηματισμό», υπογράμμισε η επικεφαλής της ΕΚΤ.

Αυτό σημαίνει ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν εδώ και χρόνια, με πρώτη την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, βασικό ζήτημα που επισημαίνουν οι εκθέσεις Λέτα και Ντράγκι ως μέρος της ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς.

«Αν επιτρέψουμε στο ενεργειακό μας κόστος να παραμείνει υψηλό, αν οι κανονισμοί συνεχίσουν να είναι κατακερματισμένοι και αν οι κεφαλαιαγορές δεν ενοποιηθούν ώστε να διοχετεύουν μακροπρόθεσμη, υψηλού ρίσκου χρηματοδότηση σε μεγάλη κλίμακα, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξαπλωθεί πιο αργά», υπενθύμισε η Λαγκάρντ.

Σε πρακτικό επίπεδο, η ΕΚΤ δίνει και μια στρατηγική κατεύθυνση: «Ο στόχος μας δεν πρέπει να είναι να ξεπεράσουμε τα πιο προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης», εξήγησε η πρόεδρος της ΕΚΤ, «αλλά να αναπτύξουμε την τεχνητή νοημοσύνη με γενικευμένο τρόπο». Πώς; «Επικεντρώνοντας στην ταχεία υιοθέτηση και την έξυπνη αξιοποίηση των υπαρχουσών τεχνολογιών ΤΝ στους πιο διαφορετικούς τομείς της οικονομίας».

Μόνο έτσι, σύμφωνα με την επικεφαλής της ΕΚΤ, «η Ευρώπη μπορεί να μετατρέψει την καθυστερημένη εκκίνησή της σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», με την προϋπόθεση ότι θα δράσει άμεσα και θα αλλάξει πορεία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News