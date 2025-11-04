Η εσωκομματική γκρίνια έφερε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τα ΕΛΤΑ

Στη σκιά των αντιδράσεων (και) από κυβερνητικούς βουλευτές για την παύση λειτουργίας 40 και πλέον –σε πρώτη φάση– καταστημάτων των ΕΛΤΑ, ο Πρωθυπουργός συγκάλεσε το πρωί της Τρίτης διευρυμένη σύσκεψη στο Μαξίμου σε μια προσπάθεια να… «μαζευτεί το θέμα» και να υπάρξει –κατόπιν εορτής βέβαια– η καλύτερη δυνατή, υπό τα νέα δεδομένα, διαχείριση του ζητήματος από εδώ και στο εξής.

Στο «μάτι του κυκλώνα», ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται κοντά στην πόρτα της εξόδου ως υπεύθυνος για το γεγονός ότι αφενός δεν υπήρξε καμία πρόνοια για κάποιο, έστω βραχυπρόθεσμο, σχέδιο διάσωσης και αφετέρου ότι της απόφασης- ανακοίνωσης για το κλείσιμο συνολικά 204 καταστημάτων δεν προηγήθηκε καμία ενημέρωση.

Αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο το 2023 έκλεισαν –χωρίς πολλά παρατράγουδα– συνολικά 143 καταστήματα των ΕΛΤΑ, το λουκέτο στα πρώτα 46 και ο σχεδιασμός για το οριστικό κλείσιμο άλλων 158 (συνολικά 204) μέσα στο 2025 έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων κυρίως –αλλά όχι μόνο– στην επαρχία. Αντιδράσεις που μεταφέρθηκαν στην τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας (που δεν διανύουν και τις καλύτερες ημέρες τους, καθώς ήρθε να προστεθεί ένα ακόμη θέμα σε αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Ενδεικτικά της κατάστασης, όσα περιέγραψε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, σε δηλώσεις του για το θέμα στον ΑΝΤ1:

«Παρήλασαν 30 βουλευτές του κόμματός μου, της ΝΔ, από το γραφείο μου σε έξαλλη κατάσταση», είπε, οπότε «δεν είχα άλλον δρόμο από το να κάνω χρήση του προνομίου που έχω να συγκαλώ εκτάκτως επιτροπές για τέτοια θέματα. Αυτό που μπορούσα να κάνω ως Πρόεδρος, το έκανα».

Οσο για το αν η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα πρέπει να πάρει πίσω το σχέδιο των λουκέτων, ο κ. Κακλαμάνης αρκέστηκε να δηλώσει;

«Είμαι πολιτικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαι πάντα απέναντι από τους τεχνοκράτες. Αλλά τεχνοκράτης και χωρίς πολιτικό περίβλημα, είναι λάθος».

Με «κοινωνική ενσυναίσθηση δηλαδή», έσπευσε να παρατηρήσει ένας εκ των παρουσιαστών της εκπομπής του ΑΝΤ1, με τον Πρόεδρο της Βουλής να απαντά «ακριβώς».

