Η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει τέλος – άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της

Η ενδοοικογενειακή βία συνεχίζει να σοκάρει με τη συχνότητά της και τη σκληρότητα των περιστατικών της, αυτή τη φορά με ένα νέο, τραγικό επεισόδιο στο Κορωπί.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου, μια 40χρονη γυναίκα από τη Λιθουανία δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από τον 50χρονο σύντροφό της, μέσα στο σπίτι τους, μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους, δύο αγόρια ηλικίας τεσσάρων ετών και τρεισήμισι μηνών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας επιτέθηκε με πρωτοφανή βιαιότητα στη γυναίκα, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.

Αμέσως μετά, ο ίδιος τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, υποστηρίζοντας ότι είχε μόλις επιστρέψει στο διαμέρισμα και βρήκε τη σύντροφό του αιμόφυρτη.

Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 50χρονος συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου.

Οπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, ο δράστης είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της ίδιας γυναίκας, γεγονός που αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τα κενά στην προστασία των θυμάτων και τη δραματική αδυναμία του συστήματος να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιων εγκλημάτων.

