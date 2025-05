Η Emirates και η AEGEAN διευρύνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους

(Αριστερά προς δεξιά): Pierre-Emmanuel Duband, Sales Director, AEGEAN, Ηλίας Μανδρούκας, Deputy Chief Commercial Officer, Digital and Marketing, AEGEAN, Dr. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, Customer Value & Loyalty Director, AEGEAN, Ibrahim Ghanim, Manager Greece & Albania, Emirates, and Andrew Sayers, VP Skywards, Commercial Engagement, Emirates |