Η ELPEDISON έγινε Enerwave

Kαι εγένετο Enerwave. Τα αποκαλυπτήρια της νέας εταιρικής ταυτότητας της ELPEDISON μετά την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της –καθώς και του οράματος της νέας εταιρείας υπό το όνομα Enerwave– έγιναν την Τετάρτη στις εγκαταστάσεις της HELEXPO, από τη διοίκηση της HELLENiQ ENERGY και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Ανδρέα Σιάμισιη, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού, επιχειρηματικού, θεσμικού και ενεργειακού κλάδου, συνεργατών και στελεχών του Ομίλου.

Οπως αναφέρθηκε, με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave, ως πλήρες μέλος ενός από τους μεγαλύτερους και πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους ενεργειακούς Ομίλους της ΝΑ Ευρώπης, στοχεύει να καταστεί μια από της κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Στην εκδήλωση, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY και επικεφαλής του κλάδου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων, Γιώργος Αλεξόπουλος, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Enerwave θα αξιοποιήσει το δυναμικό των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτει, την τεχνογνωσία της και τη σημερινή θέση της στην αγορά, εκμεταλλευόμενη πλήρως τις συνέργειες με τις υπάρχουσες επενδύσεις της HELLENiQ ENERGY σε Ανανεώσιμες Πηγές και Αποθήκευση Ενέργειας, αλλά και το μεγάλο χαρτοφυλάκιο προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου των βιομηχανικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Με τη σειρά του, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Enerwave, Γιώργος Μίχος, σημείωσε ότι οι πολλαπλές συνέργειες με την ΕΚΟ και τις άλλες θυγατρικές του Ομίλου, θα ενισχύσουν την παρουσία και προσβασιμότητα της Enerwave σε πελατολόγιο και προϊόντα, εδραιώνοντας έτσι την προσπάθειά της να προσφέρει στους καταναλωτές ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπήρξε εκτενής παρουσίαση για την πορεία της ΕLPEDISOΝ μέχρι σήμερα, καθώς και για τη στρατηγική της HELLENiQ ENERGY στη μετεξέλιξή της σε έναν πλήρως καθετοποιημένο ενεργειακό Ομιλο στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, μέσα από τις θυγατρικές εταιρείες της. Ειδική αναφορά υπήρξε στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια και στα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα από την υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού Vision 2025, που οδήγησαν σε βελτιωμένα αποτελέσματα και στην αγορά αλλά και για τους μετόχους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζουμε την Enerwave στην οικογένεια της HELLENiQ ENERGY. Με τη δημιουργία της, κλείνει επίσημα και με απόλυτη επιτυχία το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού μας, VISION 2025. Η νέα ονομασία και ταυτότητα είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ξεχωριστής εταιρείας στον χώρο της ενέργειας, που θα βρίσκεται κοντά στον σύγχρονο πελάτη και θα δημιουργεί αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Οπως ακριβώς πετύχαμε, μέσα από σταθερές αξίες και πολλή δουλειά, να αναπτύξουμε και να εξελίξουμε την HELLENiQ ENERGY ώστε να αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς στην ενεργειακή αγορά της ευρύτερης περιοχής μας, έτσι και η Enerwave προχωρά στο δικό της πρόγραμμα μετασχηματισμού για να γίνει ο νέος, ισχυρός πυλώνας μας στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου».

