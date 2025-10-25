Η Εκκλησία στην εποχή της ΤΝ – το πρώτο ορθόδοξο ψηφιακό εργαλείο

Μπορεί η ορθόδοξη πίστη, η εκκλησιαστική παράδοση και τα πνευματικά ζητήματα να συναντηθούν δημιουργικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη;

Η απάντηση που δίνει η Μητρόπολη Νέας Ιωνίας είναι ένα τολμηρό «ναι». Σε μια εποχή που η ΤΝ διεισδύει σε όλους τους τομείς της ζωής, η Εκκλησία επιχειρεί να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες για πνευματικό σκοπό, παρουσιάζοντας το ψηφιακό εργαλείο «ΛΟΓΟΣ – LOGOS».

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα το οποίο, όπως ανακοινώθηκε, έχει σχεδιαστεί ώστε να αναγνωρίζει, να επεξεργάζεται και να αποδίδει με ακρίβεια και ευκρίνεια το περιεχόμενο της ορθόδοξης εκκλησιαστικής σκέψης.

Στόχος του είναι να παρέχει αυθεντική και υπεύθυνη πληροφόρηση σε όσους αναζητούν καθοδήγηση ή γνώση σε θέματα πίστης, θεολογίας και εκκλησιαστικής ζωής.

Το «ΛΟΓΟΣ – LOGOS» είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Μητρόπολης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος με το Εργαστήριο ΤΠΕ ΗΡΩΝ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο μιας συνάντησης Εκκλησίας και ερευνητικής κοινότητας, με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του έργου, Αθανάσιο Δαβαλά, να επιβλέπει την ανάπτυξη του αλγόριθμου.

Η Μητρόπολη διευκρινίζει πως το νέο ψηφιακό εργαλείο δεν υποκαθιστά τον πνευματικό πατέρα, τις αποφάσεις της Εκκλησίας ή τη λατρευτική ζωή. Αντίθετα, λειτουργεί συμπληρωματικά: ως βοήθημα στη μελέτη, στον στοχασμό και στην πνευματική αναζήτηση των πιστών, πάντα με θεμέλιο την ορθόδοξη παράδοση και την αγιοπνευματική εμπειρία.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Μητρόπολη Νέας Ιωνίας φιλοδοξεί να αποδείξει ότι η ΤΝ μπορεί να λειτουργήσει ως «τεχνητή ευφυΐα» στην υπηρεσία του ανθρώπου και της Εκκλησίας , να συμβάλει στη διάδοση της γνώσης, να ενισχύσει την πνευματική καλλιέργεια και να ανοίξει νέους δρόμους μαρτυρίας και επικοινωνίας.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, ο «ΛΟΓΟΣ» επιχειρεί να φέρει την πίστη στο ψηφιακό αύριο, με σεβασμό στο παρελθόν και βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες του ανθρώπου σήμερα.

