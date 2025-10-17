Η ΕΕ διεκδικεί ρόλο στη μεταπολεμική Γάζα- πιέσεις στον Τραμπ για λύση δύο κρατών

Μέσα σε ένα κλίμα διεθνούς αναταραχής και εύθραυστων ισορροπιών στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Ενωση επιχειρεί να επανατοποθετηθεί ως δύναμη ειρήνης και πολιτικής ισορροπίας.

Μετά την κατάπαυση του πυρός -που ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ- μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται να πιέσουν την Ουάσινγκτον ώστε η συμφωνία να μην ακυρώσει τη μακροπρόθεσμη προοπτική δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα καλέσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να διασφαλίσει ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που προώθησε δεν θα υπονομεύσει το μέλλον ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με προσχέδιο σχεδίου δράσης.

Eνα τετρασέλιδο έγγραφο που εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ (EEAS) και το οποίο έχει στη διάθεσή του το Politico, αποκαλύπτει πως οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τη διπλωματική τους επιρροή στην εφαρμογή της συμφωνίας, με στόχο τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ειρήνης.

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που αναγνωρίζουν την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, το έγγραφο επισημαίνει την ανάγκη «ενίσχυσης του θετικού αφηγήματος γύρω από τη λύση των δύο κρατών, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ΕΕ».

Η EEAS προτείνει να «ενεργοποιηθούν περαιτέρω τα διπλωματικά κανάλια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες» ώστε η εφαρμογή της εκεχειρίας να γίνει με τρόπο που να μην «υπονομεύει τη βιωσιμότητα» της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Ευρωπαϊκή Ενωση επιδιώκει τώρα να εξασφαλίσει τη στήριξη των κρατών-μελών για την άρση οικονομικών και χρηματοπιστωτικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι παλαιστινιακοί θεσμοί και για την αύξηση των πιέσεων προς τους ισραηλινούς εποίκους που προχωρούν σε παράνομες προσαρτήσεις εδαφών στη Δυτική Οχθη.

Παράλληλα, προτείνεται η συνέχιση των επαφών με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, προκειμένου να «διατηρηθεί η πίεση προς τη Χαμάς για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου».

Εως το τέλος του έτους, το σχέδιο προβλέπει τη διασφάλιση «της μαζικής ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς και εντός της Γάζας» και την επαναδραστηριοποίηση της αποστολής της ΕΕ στη διάβαση της Ράφα (EUBAM) ως τρίτης, ουδέτερης παρουσίας για την ασφαλή διέλευση ατόμων.

Εφόσον τα κράτη-μέλη δώσουν το «πράσινο φως», η ΕΕ σκοπεύει επίσης να «εξετάσει τη δυνατότητα παρακολούθησης και παροχής τεχνικών συμβουλών για τις μεταφορές αγαθών». Οι Βρυξέλλες ελπίζουν να πείσουν το Ισραήλ να άρει τους περιορισμούς που επιβάλλει στις ανθρωπιστικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα παλαιστινιακά εδάφη.

Σε βάθος χρόνου, η ΕΕ φιλοδοξεί να διαδραματίσει ρόλο στην αποναρκοθέτηση, την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Γάζας, τις επενδύσεις και τη διευκόλυνση του εμπορίου.

Προβλέπεται, επίσης, η αξιοποίηση του προγράμματος Erasmus —το οποίο παλαιότερα είχε επιχειρηθεί να αποκλείσει το Ισραήλ— ως εργαλείου οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε ανακοινώσει ήδη από τον Σεπτέμβριο ότι θα προωθήσει κυρώσεις σε βάρος ισραηλινών υπουργών και θα επιδιώξει τη μείωση της οικονομικής συνεργασίας με το Ισραήλ, σε απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε το Politico, τα σχέδια αυτά ενδέχεται να παγώσουν μετά τη συμφωνία που διαμεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκφράζουν σκεπτικισμό ως προς την ανάγκη μιας νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, με δεδομένες τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ορισμένες χώρες που είχαν πιέσει για πιο σκληρή στάση έναντι του Ισραήλ εξέφρασαν απογοήτευση για τις καθυστερήσεις με τις οποίες η ΕΕ προώθησε τα συγκεκριμένα σχέδια, θεωρώντας ότι η Ενωση κινήθηκε με υπερβολική αδράνεια απέναντι στις εξελίξεις.

