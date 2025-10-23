Η ΕΕ μπλοκάρει και το ρωσικό υγροποιημένο αέριο

Εγκρίθηκε επισήμως την Πέμπτη το νέο ευρωπαϊκό «πακέτο» κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που περιλαμβάνει και απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

«Πρόκειται για ένα σημαντικό πακέτο, που στοχεύει τις κύριες πηγές εσόδων της Ρωσίας μέσω νέων μέτρων στους τομείς της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών και του εμπορίου», ανάφερε η σχετική ανακοίνωση της δανικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Οπως μετέδωσε το Reuters, η απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού LNG θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις: Τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια θα λήξουν μετά από έξι μήνες, ενώ τα μακροπρόθεσμα θα τερματιστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η πλήρης απαγόρευση έρχεται έναν χρόνο νωρίτερα από ότι προβλέπει ο οδικός χάρτη της Κομισιόν για τον τερματισμό της εξάρτησης της Ε.Ε. από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Στο πακέτο περιλαμβάνεται επίσης ένας νέος μηχανισμός για τον περιορισμό των μετακινήσεων ρώσων διπλωματών εντός της Ε.Ε., σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τον Πούτιν να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας σε ανάρτησή της στο Χ.

We just adopted our 19th sanctions package. It targets Russian banks, crypto exchanges, entities in India and China, among others. The EU is curbing Russian diplomats’ movements to counter the attempts of destabilisation. It is increasingly harder for Putin to fund this war. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 23, 2025

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν πρόσθεσε ότι η απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού LNG αποτελεί σημαντικό βήμα προς την πλήρη απεξάρτηση της Ε.Ε. από τη ρωσική ενέργεια.

