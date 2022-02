Η Δύση αντιδρά στο διάγγελμα Πούτιν και αναγγέλλει κυρώσεις

Η απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των δύο επαρχιών που αποσχίστηκαν από την Ουκρανία θα αντιμετωπιστεί με σθεναρότητα από την Ευρώπη, τόνισαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κινούμενη στην ίδια γραμμή με άλλες δυτικές χώρες.

«Η αναγνώριση των δύο αποσχισθέντων εδαφών στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ. Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα με αλληλεγγύη», αναφέρουν ο Σαρλ Μισέλ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε πανομοιότυπα tweet.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.

The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2022