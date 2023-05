Η Disney κλείνει το θεματικό ξενοδοχείο του «Πολέμου των Αστρων»

Η τρισδιάστατη αλλά και πολύ ακριβή εμπειρία του σύμπαντος του «Πολέμου των Αστρων» («Star Wars»), όπως τουλάχιστον μπορούσε να τη βιώσει κανείς στο ξενοδοχείο «Star Wars: Galactic Starcruiser», στο θεματικό πάρκο Walt Disney World της Φλόριντα, δεν θα είναι διαθέσιμη από το φθινόπωρο.

Η Disney ανακοίνωσε ότι το ξενοδοχείο, στο οποίο δύο διανυκτερεύσεις για ένα ζευγάρι κοστίζουν σχεδόν 5.000 δολάρια, θα πραγματοποιήσει το τελευταίο του «ταξίδι» στις 28 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για την απόφαση της εταιρείας το απόγευμα της Πέμπτης (18/5). Λίγο νωρίτερα, ο ιστότοπος του ξενοδοχείου επέτρεπε κρατήσεις έως και τις 31 Δεκεμβρίου, με την Disney να επικοινωνεί με όσους έχουν κάνει κρατήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία, προκειμένου να τους ενημερώσει για τη δυνατότητα να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους σε προγενέστερο χρόνο.

Σύντομα, στις 26 Μαΐου, η δυνατότητα νέων κρατήσεων θα ανασταλεί εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με την Washington Post.

«Το “Star Wars: Galactic Starcruiser” είναι ένα από τα πλέον δημιουργικά project μας, έχει επαινεθεί από τους επισκέπτες του και η συμβολή του στο να τεθεί ένας νέος πήχυς για την καινοτομία στην τρισδιάστατη ψυχαγωγία έχει αναγνωριστεί» ανέφερε η ανακοίνωση της εταιρείας. «Αυτή η premium εμπειρία ενός μπουτίκ ξενοδοχείου μάς έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε νέα πράγματα στη μικρότερη κλίμακα των ξενοδοχείων των 100 δωματίων και καθώς προετοιμαζόμαστε για το τελευταίο του ταξίδι, θα αξιοποιήσουμε ό,τι μάθαμε για να δημιουργήσουμε μελλοντικές εμπειρίες που θα μπορούν να προσεγγίσουν περισσότερους επισκέπτες και θαυμαστές» πρόσθεσε.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Τσάπεκ, εξήγγειλε τη δημιουργία του ξενοδοχείου το 2017, όταν ο ίδιος ήταν πρόεδρος του τμήματος Θεματικών Πάρκων, υποσχόμενος μια επαναστατική εμπειρία που θα επέτρεπε στους θαυμαστές του «Πολέμου των Αστρων» να ντυθούν όπως οι πρωταγωνιστές του σύμπαντος των γνωστών ταινιών, να συμμετάσχουν σε περιπέτειες εμπνευσμένες από το franchise και να βυθιστούν σε ένα διαρκές role-playing. «Δεν μοιάζει με τίποτα που υπάρχει σήμερα» είχε δηλώσει τότε.

Τα εγκαίνια του project –το οποίοι ορισμένοι συγκρίνουν περισσότερο με κρουαζιέρα παρά με ξενοδοχείο– έλαβαν χώρα τον Μάρτιο του 2022. Το Galactic Starcruiser έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες που αντλούν την έμπνευσή τους από τις κλασικές, πια, ταινίες, μεταξύ των οποίων προπονήσεις με φωτόσπαθα και αγώνες με ρομπότ. Η διαμονή περιελάμβανε επίσης τη δυνατότητα επίσκεψης στο τμήμα «Star Wars» των Disney’s Hollywood Studios, καθώς και θεματικά γεύματα.

Ορισμένες από τις καινοτομίες για τις οποίες υπερηφανεύτηκε η Disney περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός «πραγματικού» φωτόσπαθου, τη δημιουργία «νέων, απόκοσμων γεύσεων» σε ό,τι αφορά τα φαγητά και τα ποτά που προσφέρει το ξενοδοχείο (ένα διαβόητο παράδειγμα είναι οι μπλε γαρίδες) και ο συνδυασμός της πραγματικής ζωής και της ψηφιακής ψυχαγωγίας, προκειμένου κάθε επισκέπτης να βιώσει μια διαφορετική ιστορία στο αγαπημένο σύμπαν των ταινιών επιστημονικής φαντασίας.

Βέβαια, οι τιμές –οι διανυκτερεύσεις ξεκινούσαν από τα 4.809 δολάρια, για δύο άτομα, τη φθηνότερη εποχή του χρόνου– έκαναν την εμπειρία απρόσιτη για πολλούς φίλους του «Star Wars», ειδικά λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο κόστος των… μη γαλαξιακών διακοπών της Disney, προσέθεσε στο ρεπορτάζ της η αμερικανική εφημερίδα.

Ο Ρόμπερτ Νιλς, ιδρυτής και συντάκτης του Theme Park Insider, υποστήριξε ότι υπό τον σημερινό διευθύνοντα σύμβουλο Μπομπ Ιγκερ, «η Disney είναι προσανατολισμένη στις υπερπαραγωγές, όχι στις μπουτίκ (ξενοδοχειακές μονάδες)».

«Δεν υπήρχε περίπτωση (το συγκεκριμένο έργο) να φτάσει να βγάζει αρκετά χρήματα ώστε να αποτελεί καλύτερη επένδυση από άλλα έργα στα οποία η Disney θα μπορούσε να δαπανήσει τα χρήματα που ξοδεύει για τη λειτουργία του» σημείωσε ο Νιλς, επιχειρώντας να εξηγήσει την απόφαση της Disney. Η εταιρεία επισήμανε και εκείνη ότι πράγματι επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο, αλλά «σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα», κάνοντας το επόμενο βήμα της.

Οταν πρωτοξεκίνησε το «Galactic Starcruiser», η μονάδα έλαβε αμέσως πολλές ενθουσιώδεις κριτικές. Ακόμη, όμως, και μεταξύ όσων είχαν καλά λόγια να πουν για το ξενοδοχείο, δεν έλλειπαν τα παράπονα για τον «όχι μαγικό» χώρο άφιξης, για τα «πρακτικά» μπάνια και τη «μη συναρπαστική» εμπειρία της μάχης με φωτόσπαθα.

Ωστόσο, ο κυριότερος προβληματισμός για όλους ήταν το ζήτημα του κόστους. «Τα 6.000 δολάρια για το οικογενειακό πακέτο των τεσσάρων ατόμων είναι απλώς πάρα πολλά» έγραψε πέρυσι ο Ματ Ρόουζμπουμ, εκδότης του περιοδικού Attractions.

Maybe the #GalacticStarcruiser would have lasted a little longer if it didn't cost the price of a used car to go

Ο Λεν Τέστα, πρόεδρος του ιστοτόπου προγραμματισμού ταξιδιών για θεματικά πάρκα TouringPlans, έμεινε στο «Starcruiser» την ημέρα των εγκαινίων της περασμένης χρονιάς, ενώ το επισκέφθηκε ξανά στα τέλη Μαρτίου. Η μονάδα ίσως ήταν μισογεμάτη κατά το δεύτερο ταξίδι του, όπως ανέφερε.

«Στο δεύτερο ταξίδι ήταν προφανές ότι η Disney θα είχε απροσδόκητα λειτουργικά προβλήματα όταν το ξενοδοχείο δεν ήταν γεμάτο» υποστήριξε ο ίδιος μιλώντας στην Post. «Και προφανώς δεν υπήρχε τρόπος να διορθωθεί αυτό χωρίς να χαθούν χρήματα» κατέληξε.

Incredibly disappointed the #StarWars #GalacticStarcruiser is shutting down. It was an amazing experience I got to enjoy with two of my long-time friends who are fellow @StarWars fans. Disappointed the price point was so high and that I won’t get to take my family someday. pic.twitter.com/dboaBNIvpx

— Nate Kuester (@TFG_Nate) May 18, 2023