Η Δημόσια Γαλλική Ραδιοφωνία γιορτάζει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι

Με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, το France Culture, ο πολιτιστικός σταθμός της Γαλλικής Δημόσιας Ραδιοφωνίας, τιμά τον μεγάλο έλληνα συνθέτη με έναν ξεχωριστό τρόπο: αφιερώνει ειδική διαδικτυακή σελίδα στο έργο και τη ζωή του, παρουσιάζοντας το αρχειακό βιογραφικό ντοκιμαντέρ «Μια ζωή, ένα έργο: Μάνος Χατζιδάκις» του Γιώργου Αρχιμανδρίτη.

Το ραδιοφωνικό αυτό πορτρέτο αποτελεί μια βαθιά ανθρώπινη και υψηλής αισθητικής αναδρομή στη ζωή και τη δημιουργία του Χατζιδάκι, μέσα από σπάνιες μαρτυρίες προσωπικοτήτων που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Ο φακός – ή μάλλον, το μικρόφωνο – του ντοκιμαντέρ φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο: τον ποιητή των ήχων, τον στοχαστή της καθημερινότητας, τον καλλιτέχνη που κατέστησε την ελληνική μουσική παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Ο Μορίς Μπεζάρ θυμάται τη συνεργασία τους στους Ορνιθες του Αριστοφάνη και στις Μπαλάντες της Οδού Αθηνάς, αλλά και τη φιλία που τους ένωσε, σε μια σχέση που, όπως ομολογεί, τον έκανε να αγαπήσει την Ελλάδα «με πάθος και τρυφερότητα».

Η Νάνα Μούσχουρη, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, αφηγείται πώς την ανακάλυψε ο Χατζιδάκις, πώς τη στήριξε στα πρώτα της βήματα και πώς διαμόρφωσε μαζί της ένα μοναδικό μουσικό τρίγωνο με τον Νίκο Γκάτσο.

Η Νένα Βενετσάνου αναδεικνύει τον ρόλο του στη γέννηση του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού και τη συμβολή του στο θέατρο και τον κινηματογράφο, ενώ ο Μένης Κουμανταρέας σκιαγραφεί τη γενιά των Χατζιδάκι, Τσαρούχη, Ελύτη, Κουν και Γκάτσου — μια γενιά που άλλαξε την πνευματική φυσιογνωμία της Ελλάδας του 20ού αιώνα.

Μέσα από αυτές τις μαρτυρίες, ο ακροατής ταξιδεύει σ’ έναν κόσμο όπου η μουσική συναντά την ποίηση, η ευαισθησία την αλήθεια και η τέχνη την ελευθερία. Ο κόσμος του Μάνου Χατζιδάκι, που εξακολουθεί έναν αιώνα μετά τη γέννησή του να εμπνέει, να συγκινεί και να υπενθυμίζει πως η ομορφιά είναι — όπως έλεγε ο ίδιος — «το μόνο πράγμα που αξίζει να σώσουμε».

