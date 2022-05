Η δίκη της χρονιάς στην Ινδία: Γονείς μηνύουν τον γιο τους γιατί δεν αποφασίζει να κάνει παιδί

Στην Ινδία είναι… νόμος: Οι γονείς φροντίζουν τα παιδιά τους από την αρχή της ζωής τους μέχρι και όταν αυτά παντρευτούν, αλλά και εκείνα έχουν υποχρεώσεις απέναντί τους, μέχρι το τέλος της ζωής τους. Μία από αυτές είναι το να τους «χαρίσουν» εγγόνια. Για τον Σανιέβ Ρανζάν Πρασάντ και την Σαντάνα Πρασάντ ήταν θέμα τιμής το να μεριμνήσει ο γιος τους για το ιερό καθήκον του να «τους κάνει» παππού και γιαγιά.

Γι’ αυτό, άλλωστε, επένδυσαν πάνω του και μάλιστα πολύ ακριβά, σύμφωνα με το δικό τους σκεπτικό. Ξόδεψαν όλες τους τις οικονομίες για να τον εκπαιδεύσουν ως πιλότος στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρωσαν όλα τα έξοδα για τον πλούσιο γάμο του στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένου και του ταξιδιού του μέλιτος στο εξωτερικό και του αγόρασαν ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Η «επένδυση» όμως δεν απέδωσε, όπως φαίνεται, αφού έξι χρόνια μετά, το πολυπόθητο εγγονάκι δεν έχει έρθει ακόμη.

Ετσι, οι γονείς του γαμπρού είπαν «να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους». Οχι, δεν θα χρησιμοποιούσαν βία και όπλα, αλλά το δικαίωμα που τους δίνει η νομοθεσία, να υποβάλλουν μήνυση στον γιο και τη νύφη τους, απαιτώντας να κάνουν παιδί μέσα σε ένα χρόνο ή διαφορετικά, να πληρώσουν 650.000 δολάρια, ως αποζημίωση.

This case portrays the truth of society. We invest in our children, make them capable of working in good firms. Children owe their parents basic financial care. The parents have demanded either a grandchild within a year or compensation of Rs 5 crores: Advocate AK Srivastava pic.twitter.com/uH04Q8jEua

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 11, 2022