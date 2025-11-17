Η διαφωνία ανακρίτριας-εισαγγελέα άφησε εκτός φυλακής τον 23χρονο για την έκρηξη στα Βορίζια

Μία ώρα διήρκεσε η απολογία του 23χρονου συλληφθέντος για τη βόμβα στο σπίτι στα Βορίζια που φέρεται να πυροδότησε το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ωστόσο, ο 23χρονος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και αμέσως μετά το πέρας της απολογίας του αφέθηκε τελικά ελεύθερος λόγω διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς την ποινική του μεταχείριση, για την οποία πλέον καλείται να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Μεταξύ άλλων ο 23χρονος προέβαλε τον ισχυρισμό ότι την ημέρα της έκρηξης δεν πήγαινε στο σπίτι της οικογένειας Φριαγκιαδάκη, αλλά στο δικό του.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News