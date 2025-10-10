158
Η Δανία ενισχύει την αεροπορική της δύναμη
|Shutterstock
Κόσμος

Η Δανία αγοράζει 16 νέα F-35 από τις ΗΠΑ – επένδυση σχεδόν 4 δισ. ευρώ

Μετά τα πρόσφατα περιστατικά διείσδυσης drones στον εναέριο χώρο της, η χώρο επενδύει δυναμικά στην άμυνα. Πέρα από την αγορά των μαχητικών, θα αποκτήσει και προηγμένα συστήματα αντιμετώπισης drones, σε μια συνολική δαπάνη που ξεπερνά τα 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ

Protagon Team Protagon Team 10 Οκτωβρίου 2025, 21:48

H Δανία θα αγοράσει 16 νέα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 προκειμένου να ενισχύσει το αμυντικό σύστημά της, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας της χώρας, δύο εβδομάδες μετά τη διείσδυση στο εναέριο χώρο της μη επανδρωμένων αεροσκαφών άγνωστης προέλευσης.

«Καταλήξαμε σε μια πολιτική συμφωνία για να αποκτήσουμε επιπλέον 16 μαχητικά αεροσκάφη F-35, (…) ώστε να διαθέτουμε περισσότερα μαχητικά επιχειρησιακής ικανότητας στο μέλλον», δήλωσε ο Τρολς Λουντ Πούλσεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το ύψος αυτής της αγοράς, με την οποία θα αυξηθεί σε 43 ο αριθμός των F-35 του δανέζικου στόλου, ανέρχεται σε 29 δισεκατομμύρια κορόνες (3,88 δισεκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Με την περαιτέρω αγορά μαχητικών F-35, η μαχητική ικανότητά μας ενισχύεται σημαντικά και αυτό θα συμβάλει απευθείας στη δύναμη αποτροπής και συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ», επισήμανε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Δανίας Μίκαελ Χιλντγκαάρντ.

Η Δανία θα αποκτήσει επίσης εξοπλισμούς για τη μάχη κατά των διεισδύσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών έναντι περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων κορωνών (281 εκατομμύρια ευρώ).

