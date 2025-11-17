Η Αθήνα αποπληρώνει δάνειο του 2010 και δίνει δημοσιονομική «ανάσα» στο Παρίσι

Σε μια περίοδο που η Γαλλία παλεύει με τη δημοσιονομική στενότητα και αυξανόμενα ελλείμματα, η Ελλάδα προσφέρει ένα εντελώς απροσδόκητο «δώρο» στα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Σύμφωνα με τη Le Monde, η απόφαση της Αθήνας να προχωρήσει το 2025 σε πρόωρη αποπληρωμή δανείου ύψους 1,1 δισ. ευρώ προς το Παρίσι -δανείου που είχε συναφθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2010, μέσα στο πιο δύσκολο στάδιο της ελληνικής κρίσης- δημιουργεί μια αναπάντεχη δημοσιονομική «ανάσα» για τη γαλλική κυβέρνηση.

Η γαλλική εφημερίδα σημειώνει ότι το συγκεκριμένο ποσό επρόκειτο να επιστραφεί σταδιακά μεταξύ 2033 και 2041. Η επίσπευση της αποπληρωμής συμβάλλει άμεσα στη μείωση του γαλλικού ελλείμματος, σε μια συγκυρία όπου ο δημοσιονομικός εξορθολογισμός αποτελεί κεντρικό πολιτικό ζητούμενο στο Παρίσι.

Η Le Monde χαρακτηρίζει την κίνηση της Ελλάδας «εντυπωσιακή», υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία του ελληνικού προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής έκανε δυνατή όχι μόνο την έγκαιρη εξόφληση του ΔΝΤ, αλλά και την επιτάχυνση της αποπληρωμής μέρους των δανείων της ευρωζώνης.

Αυτό, όπως σημειώνει, ενίσχυσε τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και βελτίωσε σημαντικά τη θέση της στις αγορές.

🔴🇫🇷 INFO | En plein débat budgétaire, les députés ont appris que la Grèce a remboursé 1,1 Md€ à la France en avance, portant à 2,8 Md€ les remboursements anticipés en 2024-2025. La Grèce est désormais considérée comme un emprunteur plus fiable que Paris. (source : Le Point) pic.twitter.com/AcWwe6tKD1 — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) November 17, 2025

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι από το καλοκαίρι του 2025 η Ελλάδα θεωρείται πλέον πιο ασφαλής δανειολήπτης από τη Γαλλία, με ελαφρώς χαμηλότερο κόστος δανεισμού, μια εξέλιξη που πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζε αδιανόητη.

Η εφημερίδα υπενθυμίζει τέλος ότι τα δάνεια στα οποία αναφέρεται αποτελούσαν τμήμα των πακέτων στήριξης της περιόδου της κρίσης, ενώ η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πρόωρη εξόφλησή τους.

