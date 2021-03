Η απάντηση Πούτιν στον Μπάιντεν: «Του εύχομαι υγεία»

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, απαντώντας την Πέμπτη στον αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος χθες, Τετάρτη, στη συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC τον χαρακτήρισε «φονιά», του ευχήθηκε υγεία.

«Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Αμερικανού συναδέλφου μου. Τι θα του απαντούσα; Θα του έλεγα: Να είστε υγιής. Του εύχομαι υγεία», δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος τονίζοντας ότι το λέει αυτό «χωρίς ειρωνεία, χωρίς αστεϊσμούς».

«Υπήρξαν πολλά δύσκολα, δραματικά και αιματηρά γεγονότα στην ιστορία κάθε έθνους. Αλλά όταν αξιολογούμε άλλους ανθρώπους, όταν αξιολογούμε άλλα κράτη, άλλους λαούς, κοιτάζουμε πάντα στον καθρέφτη. Βλέπουμε πάντα τον εαυτό μας εκεί. Μην ξεχνάτε από πού προήλθε το κίνημα Black Lives Matter» πρόσθεσε.

#Putin wishes #Biden ‘good health’ in response to #US leader’s ‘killer’ jibe pic.twitter.com/LzZR9gNKAL

— Ruptly (@Ruptly) March 18, 2021