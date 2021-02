Η ανιψιά της Κάμαλα έβαλε σε μπελάδες τον Μπάιντεν!

«Αρχισαν τα όργανα» πολύ νωρίς για την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και είναι –άκουσον, άκουσον!– σιτάρ. Επειδή η καλιφορνέζικη «ψυχεδέλεια» δεν νεκραναστήθηκε στην αμερικανική μουσική βιομηχανία, ο λογικός άνθρωπος μπορεί να αναρωτηθεί πού εμπλέκεται η Ινδία στα πρώτα βήματα της νέας αμερικανικής διοίκησης. Η μόνη απάντηση που μπορεί να λάβει είναι η εξής: στο σημείο όπου η «επαναστατική» τυχαιότητα παρεμβαίνει με τη βοήθεια των σόσιαλ μίντια και δημιουργεί θεματάκια στις διεθνείς σχέσεις. Να τι συνέβη.

Την ώρα που ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και προσπαθούσε να τον πείσει ότι πρέπει να συμπορευτεί με την Αμερική στον αγώνα τον καλό, για τη διάσωση της Γης από την κλιματική αλλαγή, η ανιψιά της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, Μεένα ονόματι, μέσω των σόσιαλ μίντια έλουζε τον ινδουιστή και εθνικιστή ηγέτη της ασιατικής χώρας με χαρακτηρισμούς του τύπου «φασίστας δικτάτορας».

Η κριτική της 36χρονης Μεένα Χάρις, που επαγγέλλεται τη δικηγόρο, στόχευε στην πολιτική απαξίωση της αγροτικής μεταρρύθμισης στην Ινδία, που κατά τη γνώμη της ευνοεί τις πολυεθνικές εταιρείες και καταδικάζει τη φτωχή αγροτιά. Αμέσως στην Ινδία οι φανατικοί οπαδοί του Μόντι ξεσηκώθηκαν, έκαναν συλλαλητήρια και έκαψαν φωτογραφίες της ανιψιάς της Κάμαλα, μαζί με πορτρέτα της Γκρέτας Τούνμπεργκ και της τραγουδίστριας Ριάνα!

Η σοφή θεία Κάμαλα απέφυγε κάθε σχόλιο για τα οργίλα τιτιβίσματα της ανιψιάς, ενώ ο Λευκός Οίκος τοποθετήθηκε μέσω του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κατά το πρωτόκολλο, χαρακτηρίζοντάς τα σχόλια της κοπέλας «απόψεις ιδιώτη». Η σχετική ανακοίνωση φρόντισε να αποστασιοποιηθεί από την ουσία των καταγγελιών της ανιψιάς, γενικολογώντας περί μέτρων που ευνοούν την «προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων». Επικριτικά απέναντι στους Ινδούς στάθηκε μόνο όσον αφορά τη λογοκρισία στο Διαδίκτυο.

India is one of the most hostile countries for women, esp Dalit women.

The aggression Modi’s supporters (mostly male) have shown towards GT, Rihanna et all is perfectly in proportion to how aggressive they are to Indian women. This episode is a peak into India’s #RapeCulture https://t.co/Jd1iOtdV3o

— Vidya (@VidyaKrishnan) February 5, 2021