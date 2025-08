Η ανάπτυξη του λιμανιού της Οδησσού στο τηλεφώνημα Ζελένσκι – Μητσοτάκη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως γνωστοποίησε την Τρίτη, με μήνυμά του στα social media ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Η επικοινωνία δεν ανακοινώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου.

Η Ουκρανία αμύνεται ηρωικά εδώ και 42 μήνες απέναντι στους ρώσους εισβολείς, με τη Δύση στο πλευρό της και ο Ζελένσκι είχε σειρά επικοινωνιών με ξένους ηγέτες την Τρίτη (05.08): εκτός από την επικοινωνία με τον κ. Μητσοτάκη, ο ουκρανός πρόεδρος συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον γενικό γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε, και τον πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς.

«Συνομίλησα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Συντονίζουμε τις κινήσεις μας και αναζητούμε ευκαιρίες για να προσφέρουμε μεγαλύτερη προστασία στους Ουκρανούς» έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

I spoke with the Prime Minister of Greece, @kmitsotakis. We are coordinating our steps and looking for opportunities to provide greater protection for Ukrainians.

We discussed strengthening the capabilities of our air defense. This is especially important now, as Russia… pic.twitter.com/42h2A6XdPF

