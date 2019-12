Η Amazon απέσυρε άρον-άρον χριστουγεννιάτικα στολίδια με εικόνες από το Αουσβιτς

Είναι κάποιες ειδήσεις που πραγματικά σε κάνουν να αναρωτιέσαι για το ποιόν ορισμένων ανθρώπων…

Το μουσείο που βρίσκεται στο πρώην στρατόπεδο Αουσβιτς-Μπιρκενάου στην Πολωνία, επέκρινε δημοσίως τον εμπορικό γίγαντα Amazon για την πώληση χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών σπιτιού με εικόνες του ναζιστικού στρατοπέδου θανάτου.

Μέσω Twitter, οι υπεύθυνοι του μουσείου ζήτησαν την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων στολιδιών απορώντας μάλιστα -και με το δίκιο τους- με την απόφαση αυτή της εταιρείας. «Η πώληση χριστουγεννιάτικων στολιδιών με εικόνες από το Αουσβιτς δεν πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλη. Φωτογραφία από το Αουσβιτς σε ανοιχτήρι για μπουκάλια είναι μάλλον ενοχλητικό και ασεβές».

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019