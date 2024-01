Η Αίγυπτος πιέζει Χαμάς και Ισραήλ για συμφωνία λόγω… Χούθι

Οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα δεν απειλούν μόνο το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά και την… τσέπη της Αιγύπτου, η οποία μόνο το 2022 είχε έσοδα 9,4 δισ. ευρώ από τα πλοία που διασχίζουν τη Διώρυγα του Σουέζ.

Καθώς ήδη η κίνηση στη Διώρυγα έχει μειωθεί από τότε που οι σιίτες αντάρτες της Υεμένης άρχισαν τις επιθέσεις τους και υπάρχει κίνδυνος καταστροφικών συνεπειών για την αιγυπτιακή οικονομία, το Κάιρο έχει εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για μια νέα συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, όπως αναφέρουν οι Times.

Ο ρόλος της Αιγύπτου έχει επισκιαστεί από το Κατάρ, το οποίο ουσιαστικά θεωρείται εταίρος της Χαμάς, αν και το Κάιρο διαδραματίζει συνεχή ρόλο στις συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την απελευθέρωση των ομήρων.

Εκτός από τα έσοδα από τη Διώρυγα, έχει πληγεί και ο τουρισμός της Αιγύπτου, καθώς πολλά από τα παραθαλάσσια θέρετρά της, τα οποία είναι δημοφιλή στους ξένους επισκέπτες, βρίσκονται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποι του Ισραήλ και της Χαμάς βρέθηκαν στο Κάιρο τις τελευταίες ημέρες για συνομιλίες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία, σύμφωνα με πηγές υπηρεσιών πληροφοριών τις οποίες επικαλείται το δημοσίευμα των Times.

Η Αίγυπτος συνορεύει τόσο με τη Γάζα όσο και με το Ισραήλ. Ωστόσο, κατά τα προηγούμενα στάδια του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος, προσπάθησε να παραμείνει στο περιθώριο.

Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι το Κατάρ και η Γαλλία μεσολάβησαν για μια συμφωνία με το Ισραήλ και τη Χαμάς για την επείγουσα παράδοση φαρμάκων σε περίπου 45 ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, με αντάλλαγμα ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια για τους πιο ευάλωτους πολίτες του παλαιστινιακού θύλακα.

Πολλοί από τους 136 απαχθέντες που κρατούνται ακόμα από τους τρομοκράτες είναι ηλικιωμένοι, ενώ άλλοι πάσχουν από διάφορες παθήσεις και έχουν καθημερινή ανάγκη από φάρμακα, τα οποία έχουν στερηθεί εδώ και 100 ημέρες, καθώς ούτε ο Ερυθρός Σταυρός δεν κατάφερε να τους τα μεταφέρει.

Οι προμήθειες πρόκειται να αναχωρήσουν από το Κατάρ για την Αίγυπτο την Τετάρτη και να εισέλθουν στη Γάζα από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

Ο Μαζέντ αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, δήλωσε ότι η συμφωνία σημαίνει ότι «φάρμακα μαζί με άλλη ανθρωπιστική βοήθεια θα παραδοθούν σε πολίτες στη Λωρίδα της Γάζας, στις πιο πληγείσες και ευάλωτες περιοχές, με αντάλλαγμα την παράδοση φαρμάκων που χρειάζονται οι ισραηλινοί όμηροι».

Σε αντίθεση με το Κατάρ, που ήταν ο κύριος διαμεσολαβητής για τις συνομιλίες που οδήγησαν στην προηγούμενη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων, στα τέλη Νοεμβρίου, η Αίγυπτος έχει τεταμένες σχέσεις με τη Χαμάς.

Το καθεστώς του Κατάρ φιλοξενεί τους ηγέτες της πολιτικής πτέρυγας της τρομοκρατικής οργάνωσης και έχει παράσχει στο κίνημα οικονομική στήριξη και ευνοϊκή κάλυψη από το κρατικό τηλεοπτικό του δίκτυο, το al-Jazeera.

Η αιγυπτιακή ηγεσία, από την άλλη πλευρά, θεωρεί τη Χαμάς παρακλάδι της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, την οποία έχει κηρύξει τρομοκρατική οργάνωση.

Το καθεστώς του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι ανησυχεί επίσης ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος θα μπορούσε να οδηγήσει σε κύμα παλαιστινίων προσφύγων στα αιγυπτιακά εδάφη και τις τελευταίες ημέρες ενίσχυσε με φράγματα από συρματόπλεγμα τον συνοριακό φράχτη στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Γάζας.

Από την αρχή του πολέμου, οι αιγυπτιακές αρχές αρνούνται σθεναρά να ανοίξουν το συνοριακό πέρασμα για να διαφύγουν στην Αίγυπτο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

