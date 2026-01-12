Η Αϊ, ο θηλυκός χιμπαντζής που μετρούσε και ζωγράφιζε, πέθανε στα 49 της

Η Αϊ, ένας θηλυκός χιμπαντζής παγκοσμίως γνωστός για τις εξαιρετικές του γνωστικές ικανότητες, πέθανε σε ηλικία 49 ετών, σύμφωνα με το ιαπωνικό ερευνητικό ίδρυμα, στο οποίο ζούσε.

Το Κέντρο για τις Εξελικτικές Καταβολές της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου του Κιότο ανακοίνωσε ότι η Αϊ άφησε την τελευταία της πνοή στις 9 Ιανουαρίου από γηρατειά και οργανική ανεπάρκεια, ενώ στο πλευρό της βρίσκονταν μέλη του προσωπικού που τη φρόντιζαν μέχρι το τέλος.

Η Αϊ γεννήθηκε στη δυτική Αφρική και έφτασε στο ιαπωνικό ινστιτούτο το 1977. Εκεί έγινε το «πρόσωπο» του περίφημου Ai Project, ενός ερευνητικού προγράμματος αφιερωμένου στη μελέτη του «νου του χιμπαντζή».

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά ευρήματα του προγράμματος ήταν ότι η Αϊ μπορούσε να χρησιμοποιεί αριθμούς και να αναγνωρίζει χρώματα. Οι ερευνητές τής έδωσαν ένα ειδικό πληκτρολόγιο συνδεδεμένο με υπολογιστή όταν ήταν μόλις 18 μηνών, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της μνήμης και της μαθησιακής της ικανότητας.

Στην ηλικία των πέντε ετών, είχε «κατακτήσει την ονομασία αριθμών από το ένα έως το έξι και μπορούσε να αναγνωρίζει τον αριθμό, το χρώμα και το αντικείμενο σε 300 διαφορετικά δείγματα», σύμφωνα με επιστημονική μελέτη του 1985 του πρωτευοντολόγου Τετσούρο Ματσουζάουα, επικεφαλής του Ai Project, σύμφωνα με το BBC.

Oταν δεν συμμετείχε σε γνωστικά τεστ, αγαπούσε το σχέδιο και τη ζωγραφική. Oπως και άλλοι χιμπαντζήδες στο κέντρο, ζωγράφιζε με μαρκαδόρους πάνω σε λευκό χαρτί, χωρίς να χρειάζεται να παρακινηθεί με τροφή.

Το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo ανέφερε ότι κάποια στιγμή είχε καταφέρει να αποδράσει μαζί με έναν άλλο πίθηκο, χρησιμοποιώντας μάλιστα ένα κλειδί για να ξεκλειδώσει το κλουβί της.

Το 2000 γέννησε έναν γιο, τον Αγιούμου, ο οποίος επίσης έγινε γνωστός για τη θαυμαστή του μνήμη.

Το 2017, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση του Ai Project, ένα φουλάρι φτιαγμένο από έργο ζωγραφικής της Αϊ προσφέρθηκε ως δώρο στη διάσημη πρωτευοντολόγο και ανθρωπολόγο Τζέιν Γκούντολ, ως αναγνώριση της σπουδαίας συμβολής της στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τον νου των ζώων.

