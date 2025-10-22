Η αγωνιώδης προσπάθεια του Ερντογάν να πάρει (40) Eurofighter μετά την «πόρτα» Tραμπ για τα F-35

Μπροστά στο υπαρκτό κίνδυνο (βλέπε Ισραήλ) που εγκυμονεί η δεδομένη πια, γήρανση του στόλου της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, ο πρόεδρος Ερντογάν έχει επιδοθεί σε μία αγωνιώδη προσπάθεια να εξασφαλίσει τα πολυπόθητα -όπως έχουν πια εξελιχθεί για την Αγκυρα- Eurofighter, κοιτάζοντας τόσο προς δυσμάς όσο και προς ανατολάς.

Ετσι, λιγότερο από έναν μήνα μετά την άκαρπη -παρά τις αβρότητες- συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ως προς το θέμα της προμήθειας των F-35 (θυμηθείτε εδώ τη χαρακτηριστική έκφραση για το τι αποκόμισε), o τούρκος πρόεδρος εντείνει τις κινήσεις του ώστε να κλείσει τη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέσω της οποίας η Τουρκία θα παραλάβει -στο άμεσο μέλλον- 12 μεταχειρισμένα αεροσκάφη Εurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν.

Σύμφωνα με πηγή την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, oι χώρες της κοινοπραξίας Eurofighter, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία, αναμένεται να εγκρίνουν την πώληση των μεταχειρισμένων μαχητικών τύπου Tranche 3A, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, θα παραδοθούν αργότερα στην Τουρκία αλλά 28 καινούργια αεροσκάφη, με το που οριστικοποιηθεί η τελική παραγγελία.

Mία ημέρα νωρίτερα το Bloomberg, επικαλούμενο με τη σειρά του καλά πληροφορημένες πηγές για το θέμα, μετέδιδε ότι η Βρετανία, ως μέλος της κοινοπραξίας Eurofighter, έχει διευκολύνει τις συνομιλίες για τη μεταβίβαση μαχητικών Tranche 3A από το Κατάρ στην Τουρκία, παράλληλα με το αίτημα της Αγκυρας για την αγορά τουλάχιστον 16 νέων Tranche 4, σε ένα deal αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Oι ίδιες πηγές διευκρίνιζαν πάντως, ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί και οι συζητήσεις για τις τεχνικές λεπτομέρειες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε πρώτη φάση, αναφέρει το Reuters, ο Ερντογάν σκοπεύει να συζητήσει τη σχετική πρόταση κατά τις επισκέψεις του σε Κατάρ και Ομάν την Τετάρτη και Πέμπτη, με βασικό αντικείμενο τον συνολικό αριθμό των αεροσκαφών που θέλει να πάρει, την τιμή τους και βέβαια το χρονοδιάγραμμα.

Ακολούθως, ο τούρκος πρόεδρος θα υποδεχθεί διαδοχικά τον βρετανό πρωθυπουργό Kιρ Σταρμερ και τον γερμανό καγκελάριο Φριντριχ Μερτς, ευελπιστώντας να δει να πέφτουν οι τελικές υπογραφές στη συμφωνία για την προμήθεια των Eurofighter.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης Στάρμερ δήλωσε στο Reuters ότι το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη τον Ιούλιο με την Τουρκία, ανοίγει τον δρόμο για «μια συμφωνία ύψους πολλών δισεκατομμυρίων στερλίνων για έως 40 αεροσκάφη» και πλέον, συμπλήρωσε, «αναμένουμε να ολοκληρώσουμε σύντομα τις τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας».

Την υποστήριξη του Βερολίνου στη συμφωνία ενίσχυσης της Τουρκικής Αεροπορίας με την πώληση των Eurofighter Τyphoon, εξέφρασε κατά την επίσκεψή του προ ημερών στην Αγκυρα και ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών , Γιόχαν Βάντεφουλ, εκτιμώντας σε δηλώσεις του στο NTV, ότι η συμφωνία θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους.

Από την πλευρά του, το τουρκικό υπουργείο Αμυνας έσπευσε να επισημάνει πως δεν υπάρχει ακόμη τελική συμφωνία, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κινούνται σε θετική κατεύθυνση, ενώ και τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας είναι θετικά διακείμενα. Το Κατάρ και το Ομάν δεν προέβησαν άμεσα σε σχολιασμό.

Η αγωνιώδης προσπάθεια Ερντογάν να κλείσει επιτέλους η συμφωνία για τα Typhoon εξελίσσεται με το βλέμμα στο Ισραήλ και τις πρόσφατες επιχειρήσεις της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σε χώρες γειτονικές της Τουρκίας, όπως η Συρία και ο Λίβανος, αλλά και στον σύμμαχό της, Ιράν, με εκατοντάδες F-15, F-16 και F-35 (και τα γνωστά αποτελέσματα).

Στο δημοσίευμα του Reuters γίνεται αναφορά και στην Ελλάδα, ως «απειλή περισσότερο συμβολική, αλλά πάντα ευαίσθητη για την Τουρκία» –όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον προφανώς τουρκικής καταγωγής συντάκτη (Ece Toksabay) που το υπογράφει μαζί με τον Τζόναθαν Σπάισερ (Jonathan Spicer)- με τη διαφορά όμως, όπως σημειώνεται, ότι η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία (ΗAF) θα παραλάβει μέσα στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια την πρώτη παρτίδα μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35.

Οσο για την Τουρκία και την προοπτική κάποια στιγμή στο μέλλον να πάρει και αυτή F-35, ανεξάρτητες (όπως αποκαλούνται στο δημοσίευμα) πηγές μιλούν -ή έστω ποντάρουν- σε μία ενδεχόμενη παράκαμψη των κυρώσεων CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act ) που έχουν φράξει τον δρόμο στην Αγκυρα, βγάζοντας την ταυτόχρονα εκτός προγράμματος συμπαραγωγής του υπερσύγχρονου μαχητικού.

«Είτε πρόκειται για προεδρική απαλλαγή [από τις κυρώσεις] είτε για απόφαση του Κογκρέσου, αυτό εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε στο Reuters ο Χαρούν Αρμαγκάν, αντιπρόεδρος Εξωτερικών Υποθέσεων του κόμματος του Ερντογάν, ΑΚΡ.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη… διέξοδο που αναζητείται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, ή τις συζητήσεις για την επίλυση του ζητήματος των ρωσικών S-400 που έχει αποκτήσει η Τουρκία – τη βασική αιτία για την αποπομπή της από το πρόγραμμα των F-35 και την απροθυμία των Αμερικανών να ξεμπλοκάρουν την πώλησή τους στον Ερντογάν.

Ούτε και ο Λευκός Οίκος είχε κάποιο άμεσο σχόλιο για το θέμα.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρκέστηκε να δηλώσει στο Reuters ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας και ότι «η κυβέρνησή του αναζητά δημιουργικές λύσεις για όλα αυτά τα εκκρεμή ζητήματα», χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Οσο για την προοπτική αγοράς 40 F-16, (δηλ. ενός μαχητικού αεροσκάφους παλαιότερης γενιάς) από την Τουρκία, αμερικανική πηγή δήλωσε ότι οι συνομιλίες έχουν «κολλήσει» λόγω του προβληματισμού της Αγκυρας για την τιμή απόκτησής τους, αλλά και την δεδομένη επιθυμία της να αποκτήσει, έστω και με καθυστέρηση ετών, τα πιο προηγμένα F-35.

Στο πλαίσιο αυτό, πρώην ταξίαρχος της Τουρκικής Αεροπορίας και νυν βουλευτής του CHP (τουρκική αντιπολίτευση), υπογράμμιζε -και αυτός με αγωνία- την ανάγκη επιτάχυνσης των σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό του στόλου της, είτε με το «εθνικό μαχητικό» KAAN (όπου όμως αργεί, περιμένοντας ακόμη τους αμερικανικούς κινητήρες για να πετάξει έστω και δοκιμαστικά), είτε με τα Eurofighter ή/και τα εκσυγχρονισμένα F-16.

«Προς το παρόν, το σύστημα αεροπορικής άμυνας μας δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο», παραδέχθηκε, στηλιτεύοντας τις «αποτυχίες στη διαχείριση του προγράμματος».

Και η αγωνιώδης προσπάθεια των γειτόνων συνεχίζεται…

