Η Αυστραλία το τόλμησε: Καθολική απαγόρευση χρήσης των social media από ανηλίκους

Από τις 10 Δεκεμβρίου, οι ιδιοκτήτριες εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να λάβουν «εύλογα μέτρα» για να διασφαλίσουν ότι τα άτομα κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία δεν θα μπορούν να δημιουργούν λογαριασμούς στις πλατφόρμες τους – και οι υπάρχοντες λογαριασμοί είτε θα απενεργοποιηθούν είτε θα καταργηθούν.

Η απαγόρευση –πρώτη στον κόσμο, και αρκετά δημοφιλής μεταξύ πολλών γονέων– στοχεύει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στη μείωση των «πιέσεων και κινδύνων» στους οποίους μπορεί να εκτεθούν τα παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι προέρχονται από «σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που τα ενθαρρύνουν να περνούν περισσότερο χρόνο στις οθόνες, ενώ παράλληλα προσφέρουν περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει την υγεία και την ευημερία τους».

Μια μελέτη που έλαβε η αυστραλιανή κυβέρνηση φέτος δείχνει ότι το 96% των παιδιών ηλικίας 10-15 ετών είναι χρήστες πλατφορμών και ότι τα επτά στα δέκα έχουν εκτεθεί σε επιβλαβές περιεχόμενο και συμπεριφορές – που κυμαίνονται από υλικό προώθησης του μισογυνισμού και πολεμικά βίντεο μέχρι περιεχόμενο που προωθεί τις διατροφικές διαταραχές και την αυτοκτονία.

Ενα στα επτά παιδιά αναφέρουν ότι έχουν βιώσει συμπεριφορά χειραγώγησης (grooming) από ενήλικες χρήστες ή από μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά, ενώ πάνω από τα μισά δηλώνουν ότι έχουν πέσει θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού. Σύμφωνα με το BBC, η κυβέρνηση έχει κατονομάσει 10 πλατφόρμες που θα συμπεριληφθούν στην απαγόρευση: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, καθώς και οι πλατφόρμες ροής Kick και Twitch.

Δέχεται επίσης πιέσεις να επεκτείνει την απαγόρευση και στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Φοβούμενες πιθανή στοχοποίηση, τέτοιες πλατφόρμες, όπως το Roblox και το Discord, εισήγαγαν πρόσφατα ηλικιακούς ελέγχους σε ορισμένες λειτουργίες τους, σε μια προφανή προσπάθεια να αποφύγουν την ένταξή τους στη λίστα απαγόρευσης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η λίστα, που παραμένει ανοιχτή, λαμβάνει υπόψη τρία βασικά κριτήρια: αν ο μοναδικός ή ο «σημαντικότερος» σκοπός της πλατφόρμας είναι να επιτρέπει τη διαδικτυακή κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσότερων χρηστών, αν επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με ορισμένους ή με όλους τους άλλους χρήστες, και αν επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν υλικό.

Εξαιρέσεις, ευθύνες, ποινές

Οι εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές παιδικές πλατφόρμες, όπως τα YouTube Kids, Google Classroom, καθώς και το μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, εξαιρούνται της λίστας απαγόρευσης, καθώς δεν θεωρείται ότι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια. Παράλληλα, οι ανήλικοι θα μπορούν να παρακολουθούν το μεγαλύτερο τμήμα περιεχομένου βίντεο του YouTube, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούν προσωπικό λογαριασμό.

Τα παιδιά και οι γονείς τους δεν θα φέρουν ποινικές ευθύνες για πιθανή παραβίαση της απαγόρευσης, αλλά οι εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα θεωρούνται υπεύθυνες για την επιβολή της, αντιμετωπίζοντας πρόστιμα ύψους έως και 49,5 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας (27,7 εκατ. ευρώ) για σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της νέας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι εταιρείες οφείλουν να λάβουν «εύλογα μέτρα» για να κρατήσουν τα παιδιά μακριά από τις πλατφόρμες τους, και να χρησιμοποιούν τεχνολογίες διασφάλισης ηλικίας – χωρίς, όμως, να διευκρινίζει ποιες. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τις κρατικές ταυτότητες, την αναγνώριση προσώπου ή φωνής και την ηλικιακή αναφορά – μέθοδο που χρησιμοποιεί διαδικτυακές πληροφορίες, πλην της ημερομηνίας γέννησης, για να εκτιμήσει την ηλικία του χρήστη.

Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιούν πολλαπλές μεθόδους, ενώ παράλληλα τους απαγορεύει να βασίζονται στη δήλωση ηλικίας των χρηστών ή σε εκείνη των γονέων που εγγυώνται την ηλικία των παιδιών τους. Η Meta, κάτοχος του Facebook, του Instagram και του Threads, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την κατάργηση λογαριασμών εφήβων από τις 4 Δεκεμβρίου.

Οσοι αποβληθούν από την πλατφόρμα λόγω λανθασμένης εκτίμησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια κρατική ταυτότητα ή να στείλουν μια βίντεο-selfie για να επαληθεύσουν την ηλικία τους, όπως αναφέρει η εταιρεία. Οι υπόλοιπες πλατφόρμες που εντάσσονται στη λίστα απαγόρευσης δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τους τρόπους συμμόρφωσής τους στα νέα μέτρα.

Τα θολά σημεία, οι ανησυχίες και οι αντιδράσεις

Χωρίς σαφή εικόνα για τις μεθόδους που θα χρησιμοποιούν οι εταιρείες, η αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης παραμένει θολή, αλλά υπάρχουν ανησυχίες ότι οι τεχνολογίες διασφάλισης ηλικίας ενδέχεται να μπλοκάρουν λανθασμένα ορισμένους χρήστες, ενώ δεν θα εντοπίζουν άλλους που είναι ανήλικοι. Η κυβερνητική έκθεση διαπιστώνει, για παράδειγμα, ότι η τεχνολογία αξιολόγησης προσώπου δεν είναι τόσο αξιόπιστη για την πιστοποίηση της ηλικίας ανήλικων χρηστών.

Τίθενται επίσης ερωτήματα σχετικά με το ύψος των προστίμων για τις περιπτώσεις παραβάσεων της απαγόρευσης. Χαρακτηριστικές είναι η δήλωση του πρώην στελέχους του Facebook, Στίβεν Σίλερ, στο BBC, ότι «η Meta μπορεί να συγκεντρώσει έσοδα ύψους 50 εκατ. δολαρίων (43,35 εκατ. ευρώ) σε μόλις μία ώρα και 52 λεπτά».

Οι επικριτές του μέτρου υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση, ακόμη και αν εφαρμοστεί σωστά, δεν θα μειώσει πραγματικά τη διαδικτυακή βλάβη στους ανήλικους, καθώς δεν περιλαμβάνει ιστοτόπους γνωριμιών, πλατφόρμες παιχνιδιών ή chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης – τα οποία φέρονται να ενθαρρύνουν τα παιδιά προς την αυτοκτονία, ενώ κάνουν και συζητήσεις «αισθησιακού περιεχομένου» με ανήλικους.

Παράλληλα επισημαίνουν ότι οι έφηβοι που βασίζουν την επικοινωνία τους αποκλειστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κινδυνεύουν με κοινωνική απομόνωση. Υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τους χρηστούς τρόπους πλοήγησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα ήταν ένα πιο αποτελεσματικό μέτρο.

Οι ιδιοκτήτριες εταιρείες των social media αιφνιδιάστηκαν από την ανακοίνωση της απαγόρευσης τον Νοέμβριο του 2024, επισημαίνοντας ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, εύκολο να παρακαμφθεί και χρονοβόρα για τους χρήστες, ενώ θέτει σε κίνδυνο την πολιτική απορρήτου τους. Επίσης υποστήριξαν ότι ίσως οδηγήσει τους ανήλικους στο σκοτεινό διαδίκτυο, που δεν διαθέτει κανενός είδους ρυθμίσεις.

Κάποιες εταιρείες, όπως η Snap –κάτοχος του Snapchat– και το YouTube αρνούνται ότι οι εφαρμογές τους ανήκουν στην κατηγορία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η Google, μητρική εταιρεία του YouTube, φέρεται να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να κινήσει νομικές διαδικασίες κατά της ένταξής της στη λίστα απαγόρευσης.

Στη διάρκεια ακροάσεων εντός του αυστραλιανού κοινοβουλίου τον περασμένο Οκτώβριο, εκπρόσωποι του TikTok και του Snap δήλωσαν ότι εξακολουθούν να αντιτίθενται στην απαγόρευση, αλλά θα την εφαρμόσουν. Η Kick, η μόνη αυστραλιανή εταιρεία που περιλαμβάνεται στη λίστα, ανακοίνωσε ότι θα εισαγάγει «σειρά μέτρων» και θα συνεχίσει να συνεργάζεται «εποικοδομητικά» με τις Αρχές.

Ολα τα μάτια στραμμένα στο πείραμα της Αυστραλίας

Η απαγόρευση που επιβάλλει η Αυστραλία είναι η πρώτη διεθνώς και πολλές άλλες χώρες θα την παρακολουθούν στενά. Διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν δοκιμαστεί αλλού ώστε να περιοριστεί ο χρόνος που περνούν τα παιδιά μπροστά σε οθόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να αποτραπεί η πρόσβασή τους σε επιβλαβές υλικό – αλλά πουθενά δεν έχει επιβληθεί πλήρης απαγόρευση στις εμπλεκόμενες πλατφόρμες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι νέοι κανόνες ασφαλείας που εισήχθησαν τον περασμένο Ιούλιο επιβάλλουν στις διαδικτυακές εταιρείες μεγάλα πρόστιμα ή ακόμη και φυλάκιση στελεχών τους εφόσον δεν εφαρμόσουν μέτρα για την προστασία των νέων από παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο. Κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάτω από μια ορισμένη ηλικία μόνο με γονική συναίνεση.

Η Δανία έχει ανακοινώσει σχέδια για την απαγόρευση χρήσης των social media από άτομα κάτω των 15 ετών, ενώ και η Νορβηγία εξετάζει την εφαρμογή μιας παρόμοιας πρότασης. Η ισπανική κυβέρνηση έχει υποβάλει στο Κοινοβούλιο ένα νομοσχέδιο για άτομα κάτω των 16 ετών, το οποίο απαιτεί από τους νόμιμους κηδεμόνες τους να επιτρέπουν την πρόσβαση των παιδιών τους στις πλατφόρμες.

Εν τω μεταξύ, μια προσπάθεια στην Πολιτεία της Γιούτα στις ΗΠΑ να απαγορευτεί η πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ατόμων κάτω των 18 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους μπλοκαρίστηκε πέρυσι από ομοσπονδιακό δικαστή.

