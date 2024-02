HoReCa: διακρίσεις και χρηματικά έπαθλα στις καλές πρακτικές βιωσιμότητας

HoReCa: Hotel, Restaurant, Cafe. Ξενοδοχείο, Εστιατόριο, Καφέ.

Zero Waste ΗοReCa: Ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ, που εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές για να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους.

Αυτή η ξεχωριστή κατηγορία επαγγελματιών των κλάδων της εστίασης και της φιλοξενίας πρωτοπορεί στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Επενδύει μόχθο και χρήμα για να συμβάλει στον μεγάλο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και να γίνει παράδειγμα, όχι μόνο για έναν κλάδο-πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, αλλά και για όλους μας. Της αξίζει, λοιπόν, ιδιαίτερη μνεία, στήριξη και επιβράβευση.

H Coca-Cola αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο της HοReCa στη λειτουργία της, αλλά και στην προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, και την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) ενθαρρύνει εμπράκτως τις επιχειρήσεις στην αύξηση του ποσοστού των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας καθώς και την προώθηση βιώσιμων προμηθειών μέσω της πλατφόρμας ZERO WASTE HORECA. Μέσω του δικτύου αυτού, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Coca-Cola υποστηρίζει και επιβραβεύει όλες αυτές τις μικρές αλλαγές, που μειώνουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος κάθε επιχείρησης και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κλάδου, συνολικά.

Έτσι, πριν από λίγες ημέρες, κατά τη διάρκεια της έκθεσης HORECA 2024, τη μεγαλύτερη εμπορική διοργάνωση των κλάδων Φιλοξενίας και Μαζικής Εστίασης, απονεμήθηκαν για δεύτερη φορά, Zero Waste Διακρίσεις, σε επιχειρήσεις-μέλη του Δικτύου ZERO WASTE HORECA. Με Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη Zero Waste διάκριση βραβεύτηκαν 165 επιχειρήσεις, για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποίησαν. Χρηματικά έπαθλα έλαβαν πέντε (5) επιχειρήσεις, οι οποίες, βάσει μετρήσιμων στόχων και αποτελεσμάτων, ξεχώρισαν για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που υλοποίησαν στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας και τις Zero Waste καλές πρακτικές τους. Πρόκειται για:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΙΛΟΙ Horeca: Ella Resorts (Ρόδος & Κέρκυρα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 5*: Knossos Beach Bungalows Suites Resort & Spa (Χερσόνησος- Κρήτη)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ: Αρχοντικό Βίραγγας (Πολύγυρος Χαλκιδικής)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ: Plumeria (Θέρμα- Ικαρία)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ: Sterja Gastro Bar (Χανιά- Κρήτη)

Την αξιολόγηση έκανε 24μελής ανοικτή επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους της πολιτείας (ΥΠΕΝ, ΕΟΑΝ, Τοπική Αυτοδιοίκηση), της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και άλλων οικονομικών και κοινωνικών φορέων.

Η στήριξη συνεχίζεται

«Είναι αναγκαιότητα η συνεργασία και υποστήριξη κάθε προσπάθειας προς τη βιωσιμότητα», τόνισε στον χαιρετισμό του ο Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Και πρόσθεσε: «Ο κλάδος Φιλοξενίας και Καφεστίασης έχει τη δυναμική να συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση καλών πρακτικών βιωσιμότητας στη λειτουργία του και να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας».

Ο Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα του 2023. Η πλατφόρμα μας κτίζει σιγά- σιγά την κουλτούρα των Zero Waste Horeca στην χώρα, τόσο στη Μείωση Απορριμμάτων, όσο και στην Εξοικονόμηση Ενέργειας & Νερού και στις Βιώσιμες Προμήθειες, σε όλες δηλαδή τις περιβαλλοντικές κατηγορίες που μπορεί να παρέμβει ο κλάδος της Φιλοξενίας & Καφεστίασης. Θα συνεχίζουμε και τα επόμενα έτη στον ίδιο δρόμο, ώστε ο κλάδος να συμβάλλει ορατά πλέον στους εθνικούς στόχους της Κυκλικής Οικονομίας».

«Από το 2019, επενδύουμε σταθερά στο κοινωνικό πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA, με στόχο να στηρίξουμε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις ενός τόσου σημαντικού κλάδου για την ελληνική οικονομία», σημείωσε η Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Coca-Cola Hellas. «Έχουμε ευθύνη απέναντι στον κλάδο Καφεστίασης και Φιλοξενίας, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας, και θέτουμε ως στόχο να στηρίξουμε κάθε επιχειρηματία στην προσπάθειά του για μετάβαση σε μια πιο ‘πράσινη’ εποχή, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο», επεσήμανε.

