H Τότεναμ του Αγγελου Ποστέκογλου κατέκτησε το Europa League

Από το βράδυ της Τετάρτης, ο Άγγελος Ποστέκογλου, προπονητής της Τότεναμ, έχει ένα ρεκόρ που δεν θα μπορέσει ποτέ –μα ποτέ– να καταρριφθεί: είναι ο πρώτος έλληνας τεχνικός του ποδοσφαίρου που έχει ευρωπαϊκό τρόπαιο· η Τότεναμ, η οποία τόσα χάλια είχε εφέτος στο αγγλικό πρωτάθλημα, κατέκτησε το Europa League, επικρατώντας με 1-0 επί της φημισμένης (αλλά επίσης απογοητευτικής εφέτος) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Τότεναμ κατέκτησε τίτλο, όπως είχε υποσχεθεί ο Άγγελος Ποστέκογλου –λέγοντας, μες τον αυθορμητισμό του, ότι οι ομάδες του πάντα παίρνουν μια κούπα στη δεύτερη σεζόν του–, οι Μπέμπηδες του Μάντσεστερ έκλεισαν με μία ακόμη ήττα μια χρονιά που θα πρέπει να ξεχάσουν.

Μετά από το 1-0 του «Σαν Μαμές» του Μπιλμπάο, η Τότεναμ πήρε όχι μόνο την κούπα του Europa League, του δεύτερου τη τάξει τροπαίου των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA, αλλά και το εισιτήριο για το χρυσοφόρο Champions League της επόμενης σεζόν –στον αντίποδα, η πολυδιαφημισμένη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα συμμετάσχει του χρόνου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους του επιτεύγματος του Αγγελου Ποστέκογλου και της δέσμευσής του για τίτλο στη δεύτερη σεζόν του στην Τότεναμ, αξίζει να δούμε δύο αναρτήσεις:

α) η πρώτη είναι αυτή που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό της Τότεναμ στο Facebook, με τους παίκτες της ομάδας να κρατούν ένα πορτρέτο του προπονητή που λέει την περίφημη πλέον φράση: «Δεν κερδίζω συνήθως τρόπαια, αλλά πάντα κερδίζω τρόπαια στη δεύτερή μου σεζόν».

β) η δεύτερη είναι η ανάρτηση που έσπευσε να κάνει ο Μοχάμεντ Σάλαχ, ο μέγας ηγέτης της πρωταθλήτριας Λίβερπουλ, αναγνωρίζοντας στον ελληνοαυστραλό προπονητή ότι είχε το θάρρος να πει κάτι, όταν όλοι τον αμφισβητούσαν.

He did say he’d win in his second season. Congratulations!

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 21, 2025