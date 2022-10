H ρομαντική αλλά «τσουχτερή» επιστροφή του Μπρους Σπρίνγκστιν

«Do I Love You? Indeed I Do» (Σ’ αγαπώ; Φυσικά και σ’ αγαπώ) τραγουδάει ο εκρηκτικός Μπρους Σπρίνγκστιν, ερμηνεύοντας το ομώνυμο τραγούδι του Φρανκ Γουίλσον, σε ένα βιντεοκλίπ που σφύζει από ζωντάνια, χαρά και αισιοδοξία, με κορίτσια να χορεύουν πάνω σε υπερυψωμένες πλατφόρμες, μέσα σε ένα κατακόκκινο πλατό, και το κοινό να λικνίζεται και να τραγουδάει μπροστά και μαζί με το «Αφεντικό».

Ετσι επέλεξε να επιβεβαιώσει τις φήμες περί της επικείμενης κυκλοφορίας του νέου, 21ου δίσκου του. Το άλμπουμ «Only The Strong Survive» θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό από την 11η Νοεμβρίου και αποτελεί έναν φόρο τιμής σε κορυφαίους εκπροσώπους της R&B και σόουλ μουσικής. Ο Σπρίνγκστιν εστίασε την προσoχή του στους παλιούς καταλόγους θρυλικών δισκογραφικών εταιρειών, όπως η Motown και η Stax, ωστόσο δεν επέλεξε να ερμηνεύσει τα πιο γνωστά κομμάτια. Από το ρεπερτόριο του Μπεν Κινγκ, για παράδειγμα, δεν διάλεξε το διάσημο «Stand by Me», αλλά το λιγότερο γνωστό «Don’t Play That Song».

«Ηθελα να κάνω έναν δίσκο στον οποίο απλώς να τραγουδάω», σχολίασε ο ίδιος, οπότε τι καλύτερο από αυτά τα διαμάντια της R&B και σόουλ μουσικής; Ενας από τους στόχους του Σπρίνγκστιν είναι να προσφέρει στο σύγχρονο κοινό τη δυνατότητα να ανακαλύψει υπέροχα αλλά όχι τόσο γνωστά κομμάτια, ούτως ώστε να βιώσει την ομορφιά τους και να επανεκτιμήσει τη μουσική κληρονομιά των Αφροαμερικανών.

Ο κορυφαίος αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός εμπνεύστηκε από καλλιτέχνες όπως ο Λίβαϊ Σταμπς, ο Ντέιβιντ Ράφιν, ο Τζίμι Ράφιν, ο Τζέρι Μπάτλερ, η Νταϊάνα Ρος, ο Ντόμπι Γκρέι και ο Σκοτ Γουόκερ μεταξύ πολλών άλλων. Μεταξύ των πιο γνωστών τραγουδιών που ερμηνεύει ο Σπρίνγκστιν συγκαταλέγονται το «What becomes of the brokenheard» του Τζίμι Ράφιν και το «Nightshift» των Commodores, ενώ άλλα, όπως το «Any other way», της (πρωτοπόρου τρανς περφόρμερ) Τζάκι Σέιν, και το «Only the strong survive», του Τζέρι Μπάτλερ, είναι λιγότερο γνωστά (παρότι το δεύτερο το ερμήνευσε και ο Ελβις Πρίσλεϊ).

Δύο από τα συνολικά 15 τραγούδια του άλμπουμ –το «Soul Days» και το «I Forgot to Be Your Lover– ο 73χρονoς Σπρίνγκστιν τα ερμηνεύει μαζί με τον 87χρονο Σαμ Μουρ, το εναπομείναν μέλος του θρυλικού ντουέτου Sam & Dave της R&B και της σόουλ, που ενέπνευσαν μεταξύ άλλων τους εξίσου θρυλικούς Blues Brothers του Τζον Μπελούσι και του Νταν Ακρόιντ. «Προσπάθησα να είμαι δίκαιος με όλους – και με τους υπέροχους συνθέτες αυτής της ένδοξης μουσικής», δήλωσε ο Σπρίνγκστιν.

Ωστόσο, αρκετοί από τους αμέτρητους φανατικούς θαυμαστές του μουσικού, ο οποίος είναι γνωστός για τους ποιητικούς και κοινωνικά συνειδητοποιημένους στίχους του, που αντανακλούν τις εμπειρίες και τις αγωνίες των Αμερικανών της εργατικής τάξης, θεωρούν ότι αδικεί αρκετούς από αυτούς.

Η υπόθεση έχει ως εξής: τον ερχόμενο Φεβρουάριο, ο Μπρους Σπρίνγκστιν και η E Street Band (το συγκρότημα που παίζει στα άλμπουμ και τις περιοδείες του) πρόκειται να αρχίσουν να περιοδεύουν ανά τον κόσμο, πρώτη φορά μετά το 2017. Η ανακοίνωση έγινε δεκτή σίγουρα με ενθουσιασμό (έχουν ήδη πουληθεί περισσότερα από 1.600.000 εισιτήρια) αλλά προκάλεσε και οργισμένες αντιδράσεις: εξαιτίας της αποκαλούμενης «δυναμικής τιμολόγησης» (dynamic pricing), πρακτική μέσω της οποίας τα εισιτήρια, στην προκειμένη περίπτωση, καταλήγουν σε όποιον προσφέρει περισσότερα, με κάποιους να καταβάλλουν έως και 4.000 δολάρια.

Πολλοί από τους θαυμαστές απογοητεύτηκαν, κυρίως εξαιτίας της σιωπής του Σπρίνγκστιν, ο οποίος στο συλλογικό φαντασιακό εξακολουθεί (παρά τα τεράστια κέρδη του) να είναι ένας «working class hero», ένας ήρωας της μεσαίας τάξης. Μόνον ο μάνατζέρ του, Τζον Λαντάου, αναφέρθηκε στο γεγονός, εξηγώντας ότι σπανίως συμβαίνει να πωλούνται εισιτήρια τόσο ακριβά και ότι η μέση τιμή τους είναι κάθε άλλο παρά παράλογη, περί τα 260 δολάρια, τα οποία, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν είναι και λίγα.

Πάντως, η πλειονότητα των εκατομμυρίων, διάσπαρτων ανά την υφήλιο, οπαδών του, διερωτώνται εναγωνίως πώς θα είναι οι νέες συναυλίες του με την E Street Band. Θα καταφέρει ο Σπρίνγκστιν να σταθεί, για πολλοστή φορά, στο ύψος της τεράστιας και αψεγάδιαστης φήμης του;

